أمريكا تلغى إلزامية فحص كورونا للقادمين جوا للبلاد

جدة - نرمين السيد - أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19.





وقالت إن هذا الأمر الذى وقعته مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منهما روشيل والينسكى يسرى على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية فى أو بعد الساعة 0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

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