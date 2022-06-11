العالم اليوم - عربيان بين ركاب مروحية مفقودة في إيطاليا.. والبحث مستمر

انتم الان تتابعون خبر عربيان بين ركاب مروحية مفقودة في إيطاليا.. والبحث مستمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 06:21 صباحاً - فقدت طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار تينيغانو شمالي إيطاليا، الخميس، في منطقة جبلية غير مأهولة بين توسكاني وإميليا رومانيا، وعلى متنها لبنانيان من بين 7 ركاب.

ولا يوجد حتى الآن أي أثر للطائرة التي كانت تقل إلى جانب اللبنانيين، الطيار وهو إيطالي الجنسية، و4 أتراك.

وعلم موقع "دوت الخليج" من مصادر خاصة في وزارة الخارجية اللبنانية، أن "عمليات البحث التي تقوم بها الحماية المدنية بمساعدة مروحيات الإطفاء لا زالت مستمرة، وظلت حتى وقت متأخر من ليل الخميس، واستؤنفت صباح الجمعة".

وكانت المروحية اختفت عن الرادار الخميس، وعثر على الخلية الأخيرة التي تم توصيلها بهاتف الطيار في مودينا أبينيني بمنطقة بيفيبيلاغو، حيث سجل اضطراب قوي في الطقس في تلك الساعات.

وقال مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية السفير غدي خوري لموقع "دوت الخليج": "نتابع تفاصيل ما يجري في روما، ونحن على تواصل تام مع إيطاليا التي تبذل كافة الجهود للتوصل إلى مكان المروحية المفقودة".

وأضاف خوري أن السفيرة اللبنانية في إيطاليا توجهت إلى منطقة فيتشنزا حيث فقدت المروحية، وأن السلطات الإيطالية تتابع الموضوع بدقة وجدية ومثابرة منذ الخميس، و"نحن على تواصل معها من خلال سفيرتنا هناك".

من هما اللبنانيان المفقودان؟

وعلم موقع "دوت الخليج" أن المفقودين اللبنانيين هما شادي كريدي وطارق طياح اللذين يعملان في "إندفكو"، وهي مجموعة دولية من شركات التصنيع.

كما قالت مصادر صحفية تركية إن "المواطنين الأتراك الذين كانوا على متن المروحية، كانوا في إيطاليا لحضور معرض تجاري".

وأضافت أن "المروحية مملوكة لشركة إيطالية لمنتجات النظافة المنزلية، وكانت تستخدم لنقل العملاء إلى مصنعها".

وقال جوليانو جيلين، وهو أحد المدراء في "إندفكو"، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إنه "واثق" من أن المروحية لم تتحطم لأنها لم ترسل إشارة طوارئ.

وقال ناطق باسم أجهزة الإنقاذ في المنطقة: "أطلقنا عملية بحث بعد ظهر الخميس لكن الطقس كان سيئا جدا وكان من الصعب التحليق حتى المساء".

وتشارك في العمليات 7 مروحيات تابعة للطيران العسكري والشرطة وأجهزة الإنقاذ الصحية.

وأضاف الناطق: "الأمر ليس سهلا، إذا سقطت مروحية وسط الأشجار في هذا الموسم، تمتد الأغصان فوقها ويصعب رؤيتها من الجو".