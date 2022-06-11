نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة موعد نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت || رابط وخطوات استخراج “نتائج الطلبة” في دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد “نتائج الطلاب” الثانوية العامة 2022 الكويت والتي من المقرر أن يظهر في يوم الأحد المقبل الموافق 12 من يونيو 2022 حيث يترقبها الجميع من الطلاب وأولياء أمورهم ليتم رفعها على موقع وزارة التربية الكويتية لتظهر نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 النتائج النهائية في الكويت عبر موقع المربع الالكتروني، ومن المقرر أن تزهر النتائج بعد ساعات قليلة، ليصبح من السهل على الطلاب الاستعلام عنها وفق موعد نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت بالرقم المدني للطالب.

موعد نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت

يبحث آلاف الطلاب على مستوى محافظات الكويت عن موعد نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت لطلاب الصف الثاني عشر الكويت، حيث يتم استخراج نتائج الطلاب الصانوية العامة من خلال موقع المربع الالكتروني التعليمي لوزارة التربية الكويتية برقم الطالب المدني فقط، ليظهر للطالب بيان درجاته ببياناته الشخصية وبالاسم بالكامل.

ويتم استخراج نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت من خلال اتباع خطوات تتمثل في التالي:

زيارة رابط موقع وزارة التربية الكويتية.

ثم يتم النقر على قسم نتيجة شهادة الثانوية العامة، والذي تجده في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم الكويتي.

بعدها يتم تسجيل الرقم المدني في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم النقر على بحث ليتم الانتظار لثواني معدودة لتظهر النتيجة على الفور.

نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت

جميع الطلبة والطالبات في دولة الكويت من المقيدين بمرحلة الثانوية العامة يبحثون عن نتيجتهم إلكترونيا بعد اعتماد النتيجة وظهورها رسميا، ويتم حساب معدلات الثانوية العامة الكويتية على النحو التالي:

النسبة المئوية للصف الأول الثانوي 10%

يتم احتساب نسبة الثاني الثانوي 20%

نسبة 70% تكون للثانوية العامة الثالث الثانوي.

على أن يتم احتساب معدلات الثانوية بإجمالي الثلاثة صفوف بمرحلة الثانوية العامة.

اختبار الصف الثاني عشر الثانوية العامة الكويت 2022

تم انعقاد اختبارات الصف الثاني عشر الثانوي في يوم الخميس السادس من يناير 2022، وقد انتهت الاختبارات في 24 من يناير للتعليم الديني، وبالنسبة للعلمي تبدأ الاختبارات يوم 12 من يناير وانتهت في 23 يناير 2022، ومن المقرر أن يتم استخراج نتيجة طلاب الصانوية العامة 2022 في الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية بعد الاعلان رسميا عن النتيجة.

نتائج الكويت للطلاب في مرحلة الثانوية العامة 2022 من المتوقع أن تظهر في الساعات القادمة، حيث يستطيع الطلاب استخراج نتائجعم برقم الطالب المدني من خلال موقع وزارة التربية الكويتية، وعبر الضغط على نتائج الكويت للطلاب واختيار المرحلة الثانوية والصف، مع تسجيل الرقم المدني، على أن يتم احتساب معدل النجاح بجمع 10% من نتيجة الأول الثانوي، و20% من نتيجة الثاني الثانوي، و70% من الثالث الثانوي.