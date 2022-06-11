موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443 حسب التقويم الدراسي بالمملكة

موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443 يتسائل العديد من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية، وذلك للانتهاء من العام الدراسي، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أن السنة الدراسية سوف تتكون من ثلاثة فصول، وذلك للنهوض بمرحلة التعليم ولتطور البلاد العربية، وذلك لنشأة جيل جديد علي مستوي عالي من التعليم والمهارة، لذلك يتسأل الجميع عن موعد الاختبارات النهائية، وهنا سوف نعرض لكم موعد الاختبارات النهائية للطلاب.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443

يتسائل العديد من طلاب وطالبات الاختبارات النهائية عن موعدها في المدارس السعودية، كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن موعد الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثالث لعام 2022هي:

يوم الأحد الموافق يوم 19 من شهر يونيو لعام 2022/1443ه‍، سيكون أول أيام الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية ويوم الخميس الموافق يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022/1443ه‍، سيكون آخر أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية وسوف تستمر مدة الاختبارات الي حوالي 12 يوم ووفقاً للجدول التي اعلنته وزارة التربية والتعليم أن يوم الخميس الموافق يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022، سيكون موعد انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وسوف تبدأ الإجازة الصيفية لجميع الطلاب ابتدأ من هذا اليوم، وذلك علي أن تنتهي الإجازة الصيفية في يوم الأحد الموافق يوم 28 من شهر أغسطس لعام /1444ه‍.

موعد بداية السنة الدراسية الجديدة في السعودية

من المعروف أن بعد الإجازة الصيفية التي سيحصل عليها الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاختبارات النهائية، سوف يبدأ العام الدراسي الجديد كما حددته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وسيكون بداية العام الدراسي الجديد هو:

يوم الإثنين الموافق يوم الاثنين الموافق يوم ٢٢ من شهر8 لعام 2022، سيكون موعد بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية الرسمي وسيكون علي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات التواجد في جميع المدارس السعودية في يوم الأحد الموافق يوم 28 من شهر أغسطس لعام 2022/1444ه‍.