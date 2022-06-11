العالم اليوم - شرطة براغ تضبط شحنات كوكايين في صناديق موز

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 05:15 صباحاً - أعلنت شرطة التشيك ضبط كمية قياسية من الكوكايين في شحنة موز.

وأضافت أن عاملين في متاجر بقالة كبيرة في بلدتي يسين وريتشنوف ناد كنيزنو شمالي البلاد عثروا على 840 كيلوغراما من الكوكايين في صناديق الموز.

وتقوم عناصر الشرطة حاليا بالبحث في متاجر أخرى تم تسليم صناديق موز لها من نفس الشحنة المستوردة من الخارج.

وقالت الشرطة إنها تتعاون في القضية مع نظيراتها من دول أخرى لم تحددها.

وقال ياكوب فريدريش، رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة، للإذاعة العامة التشيكية إنه من المحتمل أن يكون مصدر الكوكايين هو أميركا الوسطى.

تقدر قيمة الكمية المصادرة بأكثر من ملياري كرونة تشيكية (86 مليون دولار).

في واقعة مماثلة عام 2015، تم اكتشاف أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين في متجر بقالة كبير ببراغ.

وفي 1999 صادرت الشرطة 117 كيلوغراما من الكوكايين من مستودع شمال براغ لتخزين الفواكه الجافة.