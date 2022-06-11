نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأمين السيارة عبر منصة ابشر absher.sa وعبر موقع وزارة الداخلية moi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب على كل مالك سيارة من توافر لديه وثيقة تأمين، ودائمًا ما تحتاج هذه الوثيقة إلى متابعة بياناتها، وذلك الأمر كان من الصعب في السابق، لكن بعد توافر خدمة الاستعلام عن تأمين السيارة من قبل الحكومة السعودية، فهذا الأمر قد ازال الكثير من الأعباء على الكثير من أصحاب السيارات.

الاستعلام عن تأمين السيارة

كي يتوصل الشخص المستعلم إلى كافة البيانات الخاصة بوثيقة التأمين الخاصة بسيارته، فيجب عليه اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم الشخص المستعلم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة أبشر أفراد، والتي تظهر أمامه مباشرة فور تواجده بالصفحة.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، فهي عبارة عن اسمه بالكامل والرقم القومي الخاص به، وكلمة السر الخاص به كذلك.

بعد ذلك يقوم باختيار ايقونة تسجيل الدخول الظاهرة أسفل الصفحة.

ثم يقوم المستعلم بإدخال كود التحقق، وبعدها يقوم مرة أخرى بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة خدمات المركبات، ومنها يختار خدمة الاستعلامات.

ثم من بعدها يقوم باختيار أيقونة صلاحية التأمين على المركبات.

وهنا تأتي خطوة إدخال رقم الهوية ومن ثم رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، وبعدها يقوم المستعلم بتسجيل كود التحقق المتواجد أمامه بالصفحة.

بعد ذلك تأتي آخر خطوة، وهي اختيار أيقونة عرض الظاهرة أسفل الصفحة.

ومن ثم سيظهر أمام المستعلم كافة البيانات الخاصة بتأمين سيارته على الفور.

الاستعلام عن تأمين السيارة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح من خلال الالتزام بكافة الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة الاستعلام العام عن صلاحية تأمين مركبات.

ثم يقوم باختيار أيقونة خدمات المرور، وينتقل بعدها إلى أيقونة خدمات الاستعلامات الإلكترونية.

بعد ذلك تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات، مثل: رقم الإقامة أو الهوية ورقم لوحة السيارة.

ثم يقوم المتقدم باختيار أيقونة عرض، وبعدها سيتعرف على كافة البيانات الخاصة بوثيقة التأمين السيارة الخاصة بالمتقدم.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن تأمين السيارة سواء عبر منصة أبشر أو عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، وبذلك سيستطيع أي متقدم من التعرف على صلاحية وثيقة التأمين الخاصة بسيارته داخل السعودية بصورة سريعة وسهلة.