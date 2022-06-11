احصل على تمويل سريع جداً وفوري من منصة سلفة في السعودية الان 1443

منصة سلفة تمويل فوري يتطلع العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة ما هي شروط وإجراءات التسجيل داخل منصة سلفة لتمويل المشاريع ومنح القروض للمواطنين، كما أن منصة سلفة تقدم العديد من الخدمات التمويلية التي يحتاجها المواطنين، وتعد منصة سلفة لتمويل الخدمات من أفضل وأكبر المنصات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ولها العديد من المزايا لأنها تقدم الخدمات للأفراد بشكل فوري بدون وسائل تعقيديه، وهنا سوف نعرض لكم منصة سلفة تمويل فوري.

شروط التسجيل في منصة سلفة تمويل فوري

تعمل منصة سلفة علي تمويل عدد كبير من المشروعات، وذلك بدون الحصول على فوائد كبيرة من المواطنين، ويتطلب للحصول على التمويل من منصة سلفة بعض الشروط يجب علي المواطن إتباعها وهذه الشروط هي:

تقدم منصة سلفة الخدمات للمواطنين حاملين الجنسية السعودية فقط، واي شخص آخر حاصل على الجنسية غير السعودية لن يقدم تمويل له.

الشخص الذي يسجل في منصة سلفة يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية ومواطن سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للمنصة كامل الأهلية، بشرط ألا يقل عمره عن 23 عام، وألا يزيد عمره عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم عامل بالفعل ولا يكون عاطل، ويشترط للعمل كحد أدنى في القطاع الحكومي 3 شهور، وفي القطاع الخاص 6 شهور.

الشخص الذي يرغب في الحصول علي التمويل يجب أن لا يقل راتبة الشهري عن 5000 ريال سعودي.

مميزات منصة سلفة تمويل فوري

تحتوي المنصة علي شروط وإجراءات سهلة وبسيطة وغير معقدها، يستطيع فعلها معظم مواطنين المملكة العربية السعودية. تقوم منصة سلفة بالاستجابة الي طلبات المواطنين والرد على أي تساؤلات حول المنصة في وقت قصير. كما أن هذه المنصة تسهل علي المواطنين العديد من الإجراءات كما إنها تتسم بالمرونة. لا تخرج منصة سلفة أثناء تمويلها للمشروعات عن أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن عملية التحويل لمنصة سلفة لا تحتاج إلى تحويل الراتب أثناء العملية. والفوائد التي تأخذها منصة سلفة من المواطنين السعوديين بسيطة، وذلك مقارنة بالمنصات الأخرى.

ويتم التقديم في منصة سلفة عن طريق الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة سلفة ثم قوم بتحديد مبلغ التمويل، وحدد مدة السداد قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم اضغط علي كلمة منصة سلفة.