الاستعلام عن رخصة بلدية وكيفية تجديدها الكترونياً بطريقة سهلة من المنزل

في الآونة الأخيرة وجدنا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بالسعودية قد تعاونت مع منصة بلدي لإطلاق خدماتها للمواطنين بصورة إلكترونية، وذلك بديل عن الذهاب إلى المقرات الحكومية لاستخراج رخصة بناء أو رخصة تجارية، وبناء على ذلك نجد أن التهافت بالبحث الملاحظ بخصوص طريقة الاستعلام عن رخصة بلدية لم تأت من فراغ بلا شك، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن رخصة بلدية

يستطيع أي متقدم أن يتعرف كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة برخصة بنائه، وذلك من خلال التزامه الحرفي بكافة الخطوات التي سنذكرها بهذا الشكل الآتي:

أولا يقوم الشخص المستعلم أولًا بالانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة بلدي على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة تسجيل الدخول للصفحة، وذلك يتم من خلال إدخال مجموعة من البيانات الخاصة به، مثل: اسمه وكلمة السر، وكود التحقق الظاهر أمام المستعلم بالصفحة.

ثم يقوم بعدها بتحديد القائمة الرئيسية، ويختار منها الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بـاختيار أيقونة خدمة رسوم رخصة البلدية.

ثم يقوم بعدها بتسجيل البيانات التي تطلب منه مباشرة بالصفحة.

بعد ذلك يقوم بعدها بالضغط على أيقونة الاستعلام.

ثم بعدها سيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة برخصته المراد الاستعلام عنها.

كيفية تجديد الرخصة إلكترونيًا

تتم عملية تجديد رخصة بلدية من خلال مجموعة من الخطوات الآتي ذكرها:

أولا يقوم المتقدم أولًا بالانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة بلدي عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم بعدها بالنقر على أيقونة خدمات بلدي.

ثم يختار منها خدمة رخصة النشاط التجاري.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم باختيار أيقونة ابدأ الخدمة، وسيتم إدخال عددًا من البيانات.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة التجديد.

ثم بعد ذلك ستتم عملية التجديد بالشكل المطلوب دون أي أخطاء.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن رخصة بدلية وطريقة تجديدها، ومن الملاحظ أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية بالتعاون مع منصة بلدي قد أزالت الكثير من الأعباء على فئة كبيرة من المواطنين السعوديين.