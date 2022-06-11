نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين فئات مخيمات الحج وسعر كل مخيم ومميزاته بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بفتح التسجيل على موسم الحج الداخلي للمواطنين المقيمين على أراضيها، وقد حددت سعر كل فئة من فئة المخيمات ويختلف السعر باختلاف المميزات التي تتواجد في كل فئة ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على الفرق بين فئات مخيمات الحج والمميزات الموجودة في كل منها.

الفرق بين فئات مخيمات الحج

يوجد اختلاف بين فئات مخيمات الحج ويتم تقسيمها إلى عدة فئات وهي أ، ب، ج، د، ه ويتم عرض الفرق بينهم في الأسطر القادمة.

أولًا الفئة أ

من أهم المميزات الموجودة في الفئة أ الآتي

تتميز بوجود أجهزة مكيفات فريون لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

تتميز بوجود مداخل خاصة بالرجال، ومداخل أخرى خاصة بالنساء وذلك يعمل على الحد من التزاحم بينهم على مدخل واحد.

تتميز هذه الفئة بأنها تبعد عن محطة القطار بمسافة قصيرة لا تتعدى كيلو متر.

يتواجد في هذه الفئة عدد جيد من الحمامات تتناسب مع عدد الأفراد المقيمين في المخيمات.

تتميز هذه الفئة بأن المخيمات قريبة من مكان رمي الجمرات والمسافة بينهم 400 متر فقط.

سعر إيجار المخيم في هذه الفئة يتراوح بين 6250 ريالاً حتى 6875 ريال سعودي.

ثانيًا مخيمات الفئة ب

تتميز هذه الفئة بعدة مميزات وهي كالآتي:

يصل عدد المخيمات في هذه الفئة إلى حوالي 10 مخيمات وجميعها تنتشر حول مكان رمي الجمرات.

تتميز بوجود مدخل خاص بالرجال، ومدخل خاص بالنساء.

تتميز بوجود أجهزة المكيفات التي منها الذي يعمل بالفريون ومنها الصحراوي.

يتراوح سعر إيجار المخيمات في هذه الفئة بين 6250 ريالاً حتى 6875 ريال سعودي.

ثالثًا مخيمات الفئة ج، د، ه

تتميز هذه الفئات بعدة مميزات تختلف عن المميزات الموجودة في الفئات السابقة والتي منها الآتي:

هذه المخيمات تكون خارج مني تمامًا لذلك يقوم الحجاج بالذهاب والعودة يوميًا إلى هناك.

يوجد عدد كبير من المخيمات من هذه الفئة يصل عددها إلى 44 مخيم.

تكلفة إيجار هذه الفئة من المخيمات تكون منخفضة بالنسبة للفئات السابقة حيث تتراوح بين 1500 ريال حتى 3750 ريال سعودي.

في نهاية مقال الفرق بين فئات مخيمات الحج يوجد اختلاف كبير بين هذه الفئات، حيث يوجد اختلاف في المسافة بين المخيمات ومني، ويوجد اختلاف أيضًا في التكلفة، حيث تختلف أسعار إيجار كل فئة عن الأخرى، وذلك لكي يتناسب مع كافة فئات المواطنين.