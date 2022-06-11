يريد الكثير أن يتعرفوا على حل مشكلة عدم وصول رسالة التحقق عند طلب إصدار جواز السفر أبشر حيث أن الأمر بسيط وسهل جداً، وذلك يكون باتباع بعض الخطوات البسيطة، ولكن يجب أن يراعى فيها الترتيب للوصول إلى الحل الأمثل، حيث أنها طرحت الحل على الصفحة التابعة لها الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

عدم وصول رسالة التحقق عند طلب إصدار جواز السفر أبشر

وصل مؤخرًا العديد من الشكاوى التي تختص بأمر واحد وهو أن الرسالة الخاصة بالتحقق لا تصل حتى بعد وقت طويل من الانتظار، خاصة عند الإقدام على إصدار الجواز الخاص بالسفر، وذلك عبر منصة أبشر، ولكنهم قد توصلوا إلى حل لهذا الأمر، وذلك باتباع تلك الخطوات التي سنذكرها بالتفصيل في السطور القادمة.

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر، ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة خدماتي.

بعد ذلك سينقلك الموقع إلى نافذة بها العديد من الاختيارات اختر منها كلمة الجوازات.

وآخر خطوة، والتي تتمثل في الحل هي الضغط على كلمة إرسال الطلب، وبإذن الله سوف تحل المشكلة الخاصة بك.

طريقة التسجيل في موقع أبشر

في البداية نقوم بالدخول على الرابط الخاص بالموقع التابع إلى وزارة الداخلية السعودي، ويمكن الولوج إليه بشكل سهل عبر وزارة الداخلية.

وبعد ذلك نضغط على كلمة التسجيل وهي بداية خطواتنا، وبعدها نضغط على اختيار مستخدم جديد.

سيطلب منك الموقع أن تقوم بملء الاستمارة الخاصة بالبيانات الخاصة بك، ومن ثم سيطالبك النظام بالتأكيد من خلال رقم الهاتف التابع إليك.

وقبل هذا الأمر سيطلب منك أن تقوم بالنقر على المربع الصغير في أسفل الصفحة الذي يقر بأنك توافق على جميع الشروط الخاصة بالخصوصية.

بعد إدخالك للرمز التأكيدي سوف تنتقل لعملية التسجيل في الموقع، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي ستظهر لك تباعًا.

سيظهر بعد ذلك النموذج الخاص بالتعبئة والذي سيعمل على تفعيل الحساب الخاص بك بشكل تلقائي.

وفي النهاية توصلنا إلى حل مشكلة عدم وصول رسالة التحقق عند إصدار جواز السفر أبشر، فالأمر عبارة عن سلسلة مترابطة من الخطوات التي ستنتهي بك إلى الحل الأكيد، والذي سيجعلك تتعامل مع الموقع بكل سهولة، ودون الحاجة إلى إهدار وقتك وجهدك سدى في البحث عن أساليب يمكن أن تحل بها مشكلتك.