رقم المساعدة المقطوعة HRsD.gov.Sa المجاني والموحد وجميع الأرقام المتاحة للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وحالة الطلب وهل يتم الموافقة على عودتها من جديد، وقد أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية التسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال المكاتب المنتشرة لها بالتعامل المباشر مع الموظفين، بينما لم تقم بإعلان قبول حالات جديدة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل والاستحقاق، كما أعلنت أنها لم تقم بإلغاء منظومة مقطوعة الضمان الاجتماعي وإنما تقوم الوزارة بمراجعتها بشكل دوري لتضيف إليها عدد من شروط الاستحقاق وفق مقتضيات الوقت والمجتمع السعودي في هذا الوقت.

رقم المساعدة المقطوعة HRsD.gov.Sa استعلام حالة طلب عبر نفاذ [وزارة التنمية الاجتماعية]

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بعمل عدد من التحديثات على منظومة المساعدات والمعونات المقدمة منها إلى الفئات المستحقة من الشعب السعودي، حيث قامت بتحديد فئات المحتاجين من معدومي الدخل أو أصحاب الدخل المنخفض من الموظفين، الذين لا يكفي الدخل الشهري نفقات الاسرة، وقامت بتحديث منظومة الضمان لينتقل التسجيل إلكترونيا إلى الضمان المطور، بينما كان التسجيل في المساعدة الإلكترونية عبر مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية المنتشرة بالمحافظات.

تسجيل المساعدة المقطوعة

لا صحة لخبر تسجيل المساعدة المقطوعة إلكترونيا، حيث كان التسجيل بالمقطوعة من خلال الاتصال بمكاتب الوزارة وتحديد موعد والتسجيل من خلال الالتقاء بالموظفين وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان الاستحقاق، ويكون المسجلين في دعم الوزارة في حالة من الترقب للتعرف على مواعيد الصرف التي لم يتم تحديدها منذ أربعة سنوات، وسارت حالة من القلق بين المواطنين المسجلين إلا أن الوزارة لم تؤكد إلغاء المقطوعة أو تحدد موعد محدد للصرف.

متى تودع المقطوعة 1444؟

من الأسئلة الشائعة التي وصلت إلى مقرات وزارة التنمية الاجتماعية من المواطنين، إلا أن الوزارة تستمر في تحديث منظومتها للدعم بشكل عام، وبدأت بتحديث نظام رواتب الضمان لشمول فئات أكثر استحقاقا له بإطلاق الضمان المطور الجديد، ويتوقع أن يتم في وقت قريب الإعلان عن تحديثات وزارة التنمية الاجتماعية في منظومة مقطوعة الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات المستفيدين لضمان الدخول والشمول في النظام الجديد.

قيمة المساعدات المقدمة للفرد والأسرة

عدد أفراد الأسرة مقدار المساعدة المقطوعة الحدّ المانع للمساعدة فرد واحد 10,400 ريال سعوديّ 3,001 ريال سعوديّ شخصان 11,800 ريال سعوديّ 3,406 ريال سعوديّ ثلاثة أشخاص 13,200 ريال سعوديّ 3,811 ريالاً سعوديّاً أربعة أشخاص 14,600 ريال سعوديّ 4,216 ريالاً سعوديّاً خمسة أشخاص 16,000 ريال سعوديّ 4,621 ريالاً سعوديّاً ستّة أشخاص 17,400 ريال سعوديّ 5,026 ريالاً سعوديّاً سبعة أشخاص 18,800 ريال سعوديّ 5,431 ريالاً سعوديّاً ثمانية أشخاص 20,200 ريال سعوديّ 5,836 ريالاً سعوديّاً تسعة أشخاص 21,600 ريال سعوديّ 6,241 ريالاً سعوديّاً عشرة أشخاص 23,000 ريال سعوديّ 6,646 ريالاً سعوديّاً إحدى عشر شخص 24,400 ريال سعوديّ 7,050 ريالاً سعوديّاً اثنى عشر شخص 25,800 ريال سعوديّ 7,456 ريالاً سعوديّاً ثلاثة عشر شخص 27,200 ريال سعوديّ 7,861 ريالاً سعوديّاً أربعة عشر شخص 28,600 ريال سعوديّ 8,266 ريالاً سعوديّاً خمسة عشر شخص 30,000 ريال سعوديّ 8,671 ريالاً سعوديّاً

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الدخول على ( رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ). يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على خدمات وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والاستعلام عن حالة الطلب. كما يمكن الدخول واختيار الخدمة من خلال ( بوابة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية ). أو يتم الدخول على ( الاستعلام عن حالة طلب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ). يقوم المستخدم اختيار “بدء الخدمة”. تفتح له صفحة الاستعلام ويقوم بتسجيل رقم السجل المدني ورقم الطلب. لابد من تسجيل رمز التحقق ثم اختيار “عرض”.

رقم المساعدة المقطوعة HRsD.gov.Sa وطريقة التواصل