رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 1300 مبنى سكنى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو، الجمعة، إن القوات الروسية التى تحتل مدينة ماريوبول "دمرت 1300 مبنى سكنى شاهق دون إزالة مئات الجثث المدفونة تحت الأنقاض".





وأضاف بويشينكو، حسبما قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأشخاص المتبقين داخل المدينة أخبروه فى البداية أن الروس جعلوا سكان ماريوبول يشاركون "فى تفكيك الأنقاض بعناية". وأوضح بويشينكو أنه عندما شاهد الروس أن "العدد الفعلى للجثث التى عُثر عليها تحت الأنقاض، نقلوا السكان المحليين على الفور بعيدًا عن المنطقة".

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