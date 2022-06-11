نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر رابط بوابة الازهر الالكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022 حيث تم الإعلان من قطاع المعاهد الأزهرية بفتح بوابة التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022 من خلال الموقع الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية وذلك أولياء الأمور الراغبين في تسجيل طلبات إلحاق الأبناء للدراسة في معاهد الأزهر الشريف، وتم تحديد الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط الواجب أن تتوفر للطلاب.
تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022
ولقد بدأ الاستقبال من بوابة الأزهر الإلكترونية لطلبات التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر لعام 2022 وذلك من بداية هذا الشهر شهر يونيو الجاري.
وتم التحديد من جميع المعاهد الأزهرية البعض من الشروط ليتم القبول في مرحلة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية بواجب أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية وذلك من قبل الموافقة على الطالب في ذلك المعهد الأزهري المرشح للطالب، ويجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 4 سنوات ولا يكون أكثر من سن الخمس سنوات و11 شهر و29 يوم.
وتم التوضيح من القطاع أن يجوز تخفيض السن 6 أشهر فقط كحد أدنى ليتم القبول وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة في مرحلة رياض الأطفال.
الرابط الخاص بالتقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر الشريف لعام 2022
- الخطوة الأولى: يتم الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط “هنا“.
- الخطوة الثانية: يتم اختيار أيقونة “أولياء الأمور” ومن خلالها يتم التقديم الإلكتروني في مرحلة رياض أطفال.
- ثالث خطوة: يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة للتقديم.
- وأخيرًا: نقوم بالضغط على “حفظ”.
الأوراق المطلوبة ليتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022
وتم التوضيح من قطاع معاهد الأزهر بأن المستندات المطلوبة ليتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022 تتمثل في السطور الآتية:
- يتم تحضير 6 صور شخصية جديدة للطالب وتكون بخلفية بيضاء.
- يتم تقديم بيانات الطالب المتقدم في مرحلة رياض الأطفال من خلال ملف التقديم الإلكتروني.
- وتحضير صورة من بطاقة ولى الأمر سواء الأب أو الأم أو المسئول عن الطالب.
- وإثبات عنوان السكن لولي أمر الطالب وذلك عن طريق صورة من الإيصال المرافق (سواء كهرباء، أو مياه، أو غاز) ودمغات صحية وتعليمية من مكاتب البريد واستمارة صحية وذلك من الإدارة الصحية في المراكز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر رابط بوابة الازهر الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.