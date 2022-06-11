نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر رابط بوابة الازهر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022 حيث تم الإعلان من قطاع المعاهد الأزهرية بفتح بوابة التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022 من خلال الموقع الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية وذلك أولياء الأمور الراغبين في تسجيل طلبات إلحاق الأبناء للدراسة في معاهد الأزهر الشريف، وتم تحديد الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط الواجب أن تتوفر للطلاب.

تقديم رياض الاطفال الأزهر 2022

ولقد بدأ الاستقبال من بوابة الأزهر الإلكترونية لطلبات التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر لعام 2022 وذلك من بداية هذا الشهر شهر يونيو الجاري.

وتم التحديد من جميع المعاهد الأزهرية البعض من الشروط ليتم القبول في مرحلة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية بواجب أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية وذلك من قبل الموافقة على الطالب في ذلك المعهد الأزهري المرشح للطالب، ويجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 4 سنوات ولا يكون أكثر من سن الخمس سنوات و11 شهر و29 يوم.

وتم التوضيح من القطاع أن يجوز تخفيض السن 6 أشهر فقط كحد أدنى ليتم القبول وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة في مرحلة رياض الأطفال.

الرابط الخاص بالتقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر الشريف لعام 2022

الخطوة الأولى: يتم الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط “هنا“.

الخطوة الثانية: يتم اختيار أيقونة “أولياء الأمور” ومن خلالها يتم التقديم الإلكتروني في مرحلة رياض أطفال.

ثالث خطوة: يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة للتقديم.

وأخيرًا: نقوم بالضغط على “حفظ”.

الأوراق المطلوبة ليتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022

وتم التوضيح من قطاع معاهد الأزهر بأن المستندات المطلوبة ليتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الأزهر الشريف لعام 2022 تتمثل في السطور الآتية: