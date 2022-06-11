موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية الكويتية ورابط استخراج “نتائج الطلاب”

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية الكويتية من المتوقع أن يكون في يوم الأحد المقبل الموافق 12 من يونيو 2022، وقد تم الاعلان عن المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة لمدارس الكويت على مستوى المحافظات، إلا أنه لم يتم الاعلان بعد عن نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية الكويتية، وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب بالصفوف الاول والثاني والثالث الثانوي في الكويت تظهر نتائجهم بعد اعتمادها رسميا ليتم رفعها على شبكة الانترنت أون لاين ليتم استخراج النتيجة بالرقم المدني للطالب من موقع وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية الكويتية

أعلنت الجهات المعنية في وزارة التربية الكويتية بدولة الكويت عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية الكويتية وقد أوضحت حينها أن النتيجة سوف تظهر في الفترة بين يوم التاسع من يونيو ويوم الثاني عشر من شهر يونيو 2022، وتأتي التوقعات بإعلان نتائج الثانوية العامة 2022 عبر وزارة التربية الكويتية في يوم الأحد الموافق 12 من يونيو 2022.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عن ظهور النتيجة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة في الكويت بعدد كبير من المدارس، ومن المنتظر أن تظهر نتائج الطلاب في الثانوية العامة في الساعات المقبلة، ليتم الاستعلام عن النتائج الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونيا بالرقم المدني فقط.

رابط نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 الكويت

للتمكن من استخراج نتائج الطلاب في الثانوية العامة في دولة الكويت 2022 يجب على الطالب اتباع الخطوات الالكترونية التالية:

زيارة رابط موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي.

ثم يتم التسجيل في الموقع.

ثم انقر على زر نتائج الطلاب.

بعدها يتم تحديد الصف الدراسي التابع له الطالب بالمرحلة الثانوية من الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية، ليتم بعدها تسجيل الرقم المدني، ثم الضغط على أيقونة بحث لتظهر على الفور نتيجة الطالب بدرجاته ومعدل نجاحه.

تجدر الإشارة إلى أن معدل نجاح الطال يعتمد على نسبة نجاح الثانوية العامة بالصفوف وتكون بجمع معدلات نسب النجاح، وهي 10% للأول الثانوي، و20% للصف الثاني الثانوي، و70% للصف الثالث الثانوي.