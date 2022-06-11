نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، ويترقب جميع الطالبات وطلاب الصف الأول الثانوي وذلك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في خلال القليل من الساعات القادمة، أنه سوف تقوم وزارة التربية والتعليم اعلان عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022، وذلك من بعد أن تم انتهاء طلاب النقل في مرحلة الثانوي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022 وذلك كان يوافق يوم الأربعاء الماضي الذي وافق بتاريخ يوم 25 من شهر مايو لعام 2022، وجميع الطلاب في هذا الوقت الحالي ينتظروا أن يتم اعتماد النتائج من وزارة التربية والتعليم ويتم الإعلان لجميع الطلاب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولقد تم التأكيد من الوزارة أن النتائج سوف يتم إعلان النتائج إلكتروني.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وتم التأكيد من وزير التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لقد قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022 بشكل إلكتروني وورقي، كما أن تم إعلان أن عمليات التصحيح لقد تمت بشكل يدوي وذلك بصورة متزامنة مع انطلاق الامتحانات بشكل مباشر، كما أن تم الإعلان من سيادته أن نتيجة الصف الأول الثانوي يتم إعلان النتيجة في هذا الترم بطريقة الدرجات وليس باستخدام التقديرات أو طريقة الألوان مثلما كان يحدث من قبل ذلك، بحيث سوف يحصل الطالب على تقدير بدرجة 50% وذلك في كل فصل دراسي ويتم إضافة مجموع الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ثم يحصل الطالب على الدرجة النهائية الذي حصل عليها في الفصلين وليس في الفصل الواحد.

التعرف على نتيجة أولى ثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022

ويستطيع جميع طلاب الصف الأول الثانوي أن يقوموا بالاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022 وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص “وزارة التربية والتعليم” من خلال هذا الرابط .

بحيث سوف يقوم هذا الموقع السابق برفع نتائج الطلاب على فور الانتهاء من اعتمادها بشكل مباشر من وزير التربية والتعليم في القليل من الساعات القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي