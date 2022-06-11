“link natega” نتيجه الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية عبر بوابة المحافظة الالكترونية

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نتيجه الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية، ينتظر طلاب الشهادة الاعدادية أن يقوم السيد المحافظ الدكتور ممدوح راغب محافظ الشرقية باعتماد نتيجة المحافظة للشهادة الاعدادية صباح يوم السبت الموافق 11 يونيو، وكان من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة أمس ولكن جاء قرار الكنترول بضرورة التأني فى عملية مراجعة النتيجة وذلك حتى يتم التأكد من أن كل طالب أخذ حقه كاملا، وصرح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأن فور اعتماد النتيجة من السيد المحافظ سوف يتم رفعها على البوابة الالكترونية للمحافظة وسوف يتم اعلان العشر طلاب الأوائل على مستوى المحافظة على البوابة الالكترونية للمحافظة وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
نتيجه الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية
وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة 136 ألف 982 طالب وطالبة وتم تقسيم الطلاب على 769 لجنه على مستوى 20 ادارة تعليمية على مستوى المحافظة، ويتم تقييم الطالب فى مرحلة الشهادة الاعدادية من 280 درجة مجموع كلي ويتم تقسيمهم على الفصل الأول والفصل الثاني، ويدرس الطالب فى الصف الثالث الاعدادي خمسة مواد بحيث يتم تقسيم المجموع الكلي عليهم بالطريقة التالية:
- اللغة العربية 80 درجة مقسمين على الفصل الاول والثاني .
- اللغة الانجليزية 60 درجة مقسمين على الفصل الاول والثاني .
- العلوم 40 درجة مقسمين على الفصل الاول والثاني .
- الدراسات الاجتماعية 40 درجة مقسمين على الفصل الاول والثاني .
- الرياضيات 60 درجة مقسمين على الفصل الاول والثاني .
استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الشرقية
سوف يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة الشرقية على بوابة المحافظة الالكترونية والتي يمكنك الدخول عليها من خلال الخطوات التالية:
ويسعدنا أن نستعلم لك عن نتيجتك إذا تركت لنا تعليقا يحتوى على الادارة التعليمية التابعة لها مدرستك ورقم جلوسك وسوف نرسل لك كافة تفاصيل نتيجتك.
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