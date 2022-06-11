نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من أكثر ما يبحث عنه جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية خلال الوقت الحالي، حيث تقترب لحظة الإعلان عن نتيجة الإعدادية بالشرقية 2022 بعد فترة كبيرة من الترقب والقلق عاشها الطلاب في انتظار انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتيجة من المحافظ، حيث استمرت عمليات التصحيح بشكل متواصل منذ انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الترم الثاني، وحتى الآن حتى تم الانتهاء منها، ومن خلال المقال، نقدن لكم رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالشرقية 2022 الترم الثاني، والذي سيبتم الإعلان عنها اليوم حسب تصريحات المسئولين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني

تعد محافظة الشرقية من المحافظات التي تشهد تواجد عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني المحافظة نحو 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، وقد جرت الامتحانات خلال الفترة بين 21 مايو، وحتي 26 مايو، كما قامت لجان التصحيح بمجهود كبير خلال الفترة السابقة منذ انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات، وحتى اليوم، حيث استمر العمل بشكل متواصل لحين الانتهاء من كافة أعمال الرصد والمراجعة تمهيداً لعرض نتيجة إعدادية الشرقية على المحافظ لاعتمادها.

وقد صرح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلي أن أعمال الرصد والمراجعة قد انتهت، ومن المقرر ان يتم عرض النتيجة على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم لاعتمادها قبل رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس لجميع الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون صباح اليوم السبت الموافق 11 يونيو، حيث يستعد رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لاستقبال جميع الطلاب الراغبين في الحصول على درجات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2022، وذلك عبر عدد من الخطوات، وهي: