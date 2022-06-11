نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن الرابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية للتعرف على نتائج الطلاب من قائمة البحث في مصر في خلال هذه الفترة الحالية ليتم ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر في عام 2022 باستخدام رقم الجلوس وذلك يرتبط مع اقتراب اعتماد نتائج الامتحانات من الدكتور “محمد عبد الرحمن” وهو وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

وتم كشف مصادر من داخل الأزهر الشريف تذكر وكيل الأزهر الدكتور “محمد عبد الرحمن” سوف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف لعام 2022 في خلال الأيام الآتية، على فور الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وعملية رصد الدرجات وإتمام مراجعتها بصورة دقيقة لكي يحصل كل الطلاب على درجاتهم بصورة عادلة، ولقد تمت امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف لهذا العام الدراسي 2021-2022 وذلك في معاهد الأزهر في جميع المحافظات كان يوافق يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 25 من شهر مايو لهذا العام 2022 ولقد استمرت الامتحانات لمدة أسبوع واحد من قبل أن يتم ختم الطلاب الامتحانات كان يوم الأربعاء موافق يوم 1 من شهر يونيو الجاري.

توزيع درجات امتحانات مواد الأزهر الشريف لعام 2022

ولقد تم التوضيح من جميع المعاهد الأزهرية بأن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي في الأزهر الشريف لعام 2022 كالتالي:-

درجات مادة أصول الدين”تفسير حديث توحيد وسيرة” تكون 100 درجة.

درجات مادة اللغة العربية”مطالعة نصوص إنشاء نحو صرف” تكون 100 درجة.

مادة الرياضيات “الجبر والهندسة” تكون 60 درجة.

مادة الفقه تضم 50 درجة.

درجة مادة الثقافة الإسلامية تكون 20 درجة.

مادة القرآن الكريم تكون 40 درجة.

درجة مادة اللغة الإنجليزية الأولى/الأجنبية تكون 40 درجة.

درجة مادة الدراسات الأجتماعية تكون 40 درجة.

درجة مادة العلوم تضم 40 درجة.

درجة المجموع الكلي الترم الثاني يكون 490 درجة.

درجات المواد الغير مضافة للمجموع.

درجة التربية فنية 20 درجة فقط.

درجة الحاسب آلى 40 درجة.

رابط نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي من الأزهر الشريف 2022

ومن المحتمل أن سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف لعام 2022 الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط الخاص بموقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية وذلك من بعد اعتمادها بشكل رسمي من وكيل الأزهر الشريف، ومن الممكن أن يتم استخراج النتيجة عن طريق اتباع الخطوات الآتية: