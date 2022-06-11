العالم اليوم - أميركا تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين جوا للبلاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 03:21 صباحاً - أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19.

وقالت إن هذا الأمر الذي وقعته مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منهما روشيل والينسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية في أو بعد الساعة 0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

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