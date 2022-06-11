بدون إيداع أول قسط تمويلك فورى بدون تحويل الراتب وبهامش ربح منافس

بدون إيداع أول قسط تمويلك فورى بدون تحويل الراتب ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة تم تصميمه بصيغة إسلامية وبهدف تلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا العرض من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

بدون إيداع أول قسط تمويلك فورى بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد الحلول التمويلية التي يقدمها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات العملاء المالية والشرائية ، كما تتيح شركة النايفات للتمويل للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما يقدم شركة النايفات للتمويل العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها عند التقدم بالطلب.

أهم مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد

توفر شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية الميسرة. التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي دفعات مجدولة وميسرة. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا تحويل الراتب حتي 5 سنوات. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج التمويلي بدون الحاجة إلى إيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة. وفرت شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب قرض شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك من أجل التسهيل على جميع العملاء. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تجديد برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل

الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون من المواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون العميل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد عند التقدم بالطلب.

يجب عند التقدم بالطلب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر وذلك لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل شركة النايفات لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا تحويل الراتب