نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية، تزايدت معدلات الحث على مؤشرات جوجل من الطلاب في الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية، تزامنًا مع إعلان “نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني”، والتي ستعلن اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 فور اعتمادها من محافظ الأقليم بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات وأيضا عمليات الرصد والمراجعة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان رسمي عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني، اليوم السبت، فور اعتمادها رسميًا من المحافظ، مؤكدة إنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة في اللجان الخاصة الكنترولات وسيتم رفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني برقم الجلوس

وإليكم خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل واضح وصحيح.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استفسار.

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وأدي امتحانات الشهادة الإعدادية لمرحلة إتمام التعليم الأساسي، نحو 136 ألفا وحوالي 982 طالبا وطالبة مقسمين إلى حوالي 134 ألفا وحوالي 750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة وحوالي 2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية وحوالي 55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل وحوالي 11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية النور للمكفوفين وحوالي 9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام حوالي 769 لجنة على مستوى عشرين إدارة تعليمية بعدد مراكز ومدن محافظة الشرقية، والتي جريت وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية تزامنًا مع تفشي كوفيد 19 وتأمين قوات الشرطة لمقرات اللجان من الخارج وفقًا للبرتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن بمحافظة الشرقية، حيث إنتهت الإمتحانات دون أي شكاوي.

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