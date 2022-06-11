طريقة تجهيز الجبنة المقلية الشيدر ومكس جبن وجبة خفيفة ولذيذة

الكثير من ربات المنزل تبحث عن طريقة لتحضير ألجبنه المقلية في المنزل لكي تضمن نظافتها ومكونتها بدلا من أن يشتريها أفراد أسرتها من المحال والشارع وتكون مجهولة المصدر ولذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل ألجبنه المقلية في المنزل بكل سهولة.

طريقة تجهيز مجموعة من انواع الجبن المقلية:

جدير بالذكر ان كل انواع الاجبان التي سيتم استخدامها هنا متوفرة في كل منزل وفي حالة عدم تواجدها يمكن زيارة السوبر ماركت لإيجاد ماهو طيب وجيد.

مكونات عمل مكس الجُبْن المقلية :

2 كوب إلا ربع من الحليب الدفئ.

100 جرام من مكيس الجُبْن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

لتغليف الجنبة نحتاج إلى:

ملعقة ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كوب من الماء. نصف كوب من البقسماط الناعم.

طريقة عمل مكس ألجبنه المقلية:

نقوم بإحضار إناء عميق نرفعه على نار متوسطة نضيف فيه الزبدة.

ثم نضيف إلى الزبدة بعد ذوبانها الدقيق ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف إليهم الحليب الدافئ ونقلب المكونات جيدا ونتركها لتغلي.

بعد الغليان نضيف ميكس الجبن ونقلب جيدا حتى تذوب الجبن.

ثم إضافة الملح والنشا مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل.

عندما نحصل على قوام ثخين ومتماسك نرفع الإناء من النار.

ثم نقوم بإحضار طبق ندهنه بالزيت ونقوم بسكب الخليط داخله ونفرده داخل الطبق.

نترك خليط ألجبنه ليبرد تماما ثم تشكيلها لكرات متساوية.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه ملعقة ونصف من الدقيق والماء.

مزج الدقيق والماء جيدا حتى نحصل على قوام شبه سائل.

نقوم بوضع كرات ألجبنه ونضعها في خليط الدقيق ثم نضعها في البقسماط.

نغلف كرات ألجبنه جيدا بالبقسماط ثم إدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة.

بعد أن تتماسك ألجبنه قليها في زيت متوسط الحرارة.

عندما تأخذ كرات ألجبنه لونا ذهبيا نرفعها من الزيت وتقدم ساخنة.

مكونات عمل ألجبنه المقلية الشيدر:

نصف كيلو من الجبنة الشيدر مقطعة أصابع. 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. كوب من البقسماط الناعم. 2 كوب من الزيت.

طريقة عمل الجبنة المقلية الشيدر: