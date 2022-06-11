نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممبار المحشي او العصبان طريقة تنظيفة وتجهيزة في المنزل بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الممبار من الأكلات المصرية الشهيرة وهو يعتبر أحد أنواع المحاشي ويكون من ضمن أطباق المحاشي في العزومات والمناسبات.

كما أن الممبار يستخدم في صناعة السجق وقد تجد الكثير من ربات المنزل صعوبة في تنظيف الممبار ولذلك لا ترغب في شرائه أو تشتريه نظيف من محل الجزارة.

ولكن اليوم سأعرفكم على أسهل طريقة لتنظيف الممبار بسرعة وسهولة في المنزل.

أسهل الطرق لتنظيف الممبار المصري

يعتبر تنظيف الممبار من احد الصعوبات التي تواجه ربه المنزل حيث يتم ويجب ان يكون نظيف نظافه كامله ولا تشوبوا اي نوع من انواع البقايا من اللحم الداخلي:

تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر:

نصف كوب من الملح الخشن. كوب كبير من ملح الطعام الناعم. كوب كبير من الخل الأبيض. نصف كوب من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر:

نقوم بتقطيع إلى قطع متوسطة الطول ثم نقوم بقلبه بواسطة ملعقة.

نقوم بوضع طرف الممبار في يد الملعقة ثم نلم باقي أجزاء الممبار على الملعقة.

ثم نسحب طرف الممبار وسوف يقلب الممبار في ثواني نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة.

ثم نقوم بإحضار وعاء كبير نضع فيه الممبار ونضيف عليه ملح طعام خشن.

بعد ذلك بدعك الممبار بالملح جيدا ثم نقوم بوضعه داخل مصفى ويغسل جيدا بالماء.

ثم نقوم بوضع الممبار في الوعاء مرة أخرى ونضيف عليه ملح وندعكه جيدا ثم يشطف مرة أخرى في المصفى.

ثم نضع الممبار في وعاء نظيف ونضيف إليه الملح والخل والبيكنج بودر والليمون.

نترك الممبار في النقع لمدة نصف ساعة كاملة ثم نقوم بدعكه جيدا.

نغسل الممبار بالماء جيدا ثم نقوم بقلبه مرة أخرى بالملعقة ونغسله بالخل والملح والليمون.

ثم نقوم بقلب الممبار ونغسله جيدا ثم يقطع إلى قطع صغيرة حسب الرغبة للحشو.

تنظيف الممبار بإستخدام الخلاط الكهربائي:

نصف كوب من عصير الليمون. نصف كوب من ملح الطعام. ربع كوب من ملح الليمون. نصف كوب من الخل الأبيض.

طريقة تنظيف الممبار بإستخدام الخلاط الكهربائي:

أولا نقوم بقلب الممبار تحت ماء الصنبور ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي.

نضيف في الخلاط عصير الليمون ثم نضيف الخل الأبيض والملح.