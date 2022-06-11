نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني وموعد ظهور نتائج الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت 2022 وزارة التربية الكويتية، بحيث قام الكثير من المدارس الكويتية بالإعلان عن نتائج امتحانات الدراسية لدى الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 2022، ومن ذلك بعد بداية الاختبارات المراحل التعليمية مثل مرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ولكن باستثناء مرحلة الثانوية العامة، وسوف نتعرف معكم من خلال مقالتنا على عدد المدارس الذي قامت برفع النتائج، ونتعرف أيضًا على الرابط الخاص بالنتائج.

نتائج الطلبة الكويتية لعام 2022

لقد قامت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الكويت بالإعلان عن موعد إخراج نتائج الطلاب في الكويت وهذا للعام الحالي 2022 ميلاديًا، بحيث قامت بالتوضيح بأن سوف يتم ظهور النتائج من المحتمل أن يكون في الأسبوع المقبل في حدود الفترة ما بين يوم 9 من شهر يونيو الجاري إلى يوم 12 من شهر يونيو.

إحصائيات نتائج المدارس في الكويت لعام 2022

وقامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن عدد من المدارس التي قامت بظهور نتائج الطلبة لجميع المراحل التعليمية ماعدا المرحلة الثانوية، وبالتالي أيضًا عدد المدارس التي قامت بالإعلان عن الدرجات في هذا اليوم.

لقد قامت بعدد 32 مدرسة فقط في محافظة الجهراء.

و23 مدرسة فقط في محافظة الفروانية في دولة الكويت.

وبعدد 63 مدرسة فقط في محافظة الأحمدي.

وذكر أن يوجد 17 مدرسة في محافظة العاصمة في الكويت.

ويوجد ثلاث مدارس فقط في محافظة تسمى مبارك الكبير.

ولقد ذكر أن يوجد 4 مدارس فقط من المدارس الخاصة.

ويوجد 7 مدارس فقط في محافظة حولي.

رابط نتائج الطلبة في الكويت

لكي يتم التعرف على نتائج الطلاب في دولة الكويت لهذا العام 2022 يجب أن تتبع الخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى الموقع الخاص بوزارة التربية الكويتية .

قم بالتسجيل للدخول إلى هذا الموقع.

نقوم بالضغط على اختيار “نتائج الطلبة”.

ثم نحدد صف الطالب المراد التعرف على نتيجته ونحدد أيضًا المرحلة التعليمية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة.

نقوم بتسجيل الرقم المدني الذي يمتلكه الطالب.

ثم نضغط على زر البحث، لكي تظهر نتيجة الطالب.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 في دولة الكويت

تتزايد عمليات البحث في دولة الكويت حول الاستعلام عن نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022 بالرقم المدني وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية، ويترقب الطلاب ظهور نتائج الثانوية العامة غدا يوم الاحد، جدير بالذكر ان نتائج طلاب المتوسط قد ظهرت نتائجهم على موقع المربع الالكتروني للنتائج.