نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود تأكيد إيداع فودافون كاش وأهم خدمات vodafone للمحفظة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود تأكيد إيداع فودافون كاش من أهم الأكواد التي لا غنى عنها لكل مستخدمي خدمة فودافون كاش في جميع معاملاتهم المالية، حيث يعتبر الكود لتأكيد عملية الإيداع للطرف الآخر، ويعتبر هذا الكود أحد المزايا التي تقدمها الشركة لزيادة الأمان وحفظ سرية الأمان للعملاء سواء عند السحب والإيداع، ومن خلال ذلك المقال سنتعرف على كل شيء حول تلك الخدمة الرائعة التي تقدمها شركة فودافون باعتبارها أول شركة اتصالات قدمت المحفظة الالكترونية.

كود تأكيد إيداع فودافون كاش

بمجرد الاشتراك في خدمة فودافون كاش من خلال زيارة أقرب فرع للخدمة، وتقديم البطاقة الشخصية سارية، يتم تفعيل الخدمة.

وعلى الفور سيتم ارسال رسالة تفيد بتأكيد الاشتراك، وإنشاء كلمة سر قوية مكونة من 6 أرقام الحساب من خلال ادخال كود #5*9*.

بعد ذلك يمكن ارسال واستقبال الأموال عبر محفظة فودافون كاش، وبالطبع أهم كود يجب معرفته هو كود تأكيد إيداع فودافون كاش وهو #2*2900*.

وتلك مجموعة من الأكواد الهامة التي قد تحتاجون لها عند استخدام خدمة فودافون كاش:-

تحويل أي مبلغ لأي شخص في مصر عن طريق إدخال #7*9* ثم إدخال رقم الهاتف المراد التحويل له ثم المبلغ المراد تحويله ويمكن تحويل من بداية 5 جنيهات وحتى 30 ألف جنيه، ثم إدخال الرقم السري للتأكيد.

لمعرفة الرصيد على محفظة فودافون #13*9*.

إنشاء الرقم السري لأول مرة #5*9*.

عند نسيان الرقم السري #12*9*.

لشحن الرصيد #10*9*.

كود السحب من أي ماكينات الصراف الآلي #22*9*.

تحويل الأموال من خلال فودافون كاش #7*9*.

للاتصال بخدمة عملاء فودافون كاش يرجى الاتصال على رقم 7001 من أي موبايل.

فودافون كاش

من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، هي محفظة الكترونية على الهاتف.

تسمح للجميع القيام بكل إجراءات السحب والإيداع في أي وقت وفي أي مكان.

يمكن لجميع العملاء استخدام الخدمة سواء أكانوا عملاء الكارت، الفاتورة، عملاء البيزنس.

علمًا أنه يمكن سحب وإيداع المال في محفظة فودافون كاش عن طريق زيارة أقرب فرع من فودافون، أو أقرب موزع معتمد لديه شعار فودافون.

هذا بالإضافة لإمكانية زيارة فرع أمان، فوري، ماكينات الصراف الآلي لكلًا من:-

بنك الإسكندرية، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك عودة، البنك التجاري الدولي.

خدمات فودافون كاش الأخرى

لا يتوقف الأمر فقط عند أمر التحويل والسحب للأموال من خلال محفظة فودافون كاش.

بل أيضًا تقدم الكثير من الخدمات الأخرى، لتصبح هي أفضل محفظة الكترونية على الإطلاق، وتلك هي خدمات فودافون كاش المتميزة الأخرى:-

إمكانية تجديد الباقة في أي وقت وبأي مكان، وهذا يسري على جميع أنواع الباقات وشحن الرصيد.

بالإضافة إلى إمكانية شحن الرصيد فقط، ودفع فاتورة الانترنت.

تسمح خدمة فودافون كاش بدفع فواتير المرافق مثل فاتورة الكهرباء، الماء، الغاز، وغيرها الكثير سواء أكان لصاحب الرقم أو لأرقام أخرى بضغطة واحدة.

من المزايا والخدمات الرائعة التي توفرها فودافون كاش إمكانية التبرع لأي مؤسسة خيرية أو علاجية.

من المهام الإضافية التي وفرتها خدمة فودافون كاش هي الشراء اونلاين حيث يمكن الشراء من داخل أو خارج مصر حتى لو إن كان المستخدم لا يمتلك بطاقة ائتمان.

تتيح فودافون كاش أيضًا إمكانية إيداع المبالغ في المحفظة الالكترونية باستخدام أي كارت بنكي.

حدود المعاملات في محفظة فودافون كاش

في البداية كان حدود المعاملات المالية قليل، مما دفع البعض لجعلها محفظة لإرسال واستلام الأموال فقط، ولكن بعد رفعت شركة فودافون حدود المعاملات أصبحت بالفعل تستحق لأن تكون أفضل محفظة الكترونية حيث أصبحت كالآتي:-

الحد الأقصى للمعاملات اليومية 30 ألف جنيه.

أما الحد الأقصى للمعاملات الشهرية 100 ألف جنيه.

” وبهذا نكون قد عرضنا لكم كل تفاصيل كود تأكيد إيداع فودافون كاش، وما هي الأكواد الأساسية الخاصة بالمحفظة الالكترونية فودافون كاش، وما هي الخدمات التي توفرها الخدمة، بالإضافة لإيضاح حدود المعاملات في المحفظة”.