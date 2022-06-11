ألمانيا.. مقتل 3 مسنين في نزاع على أرض

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة مساء الجمعة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك مشاجرة دامية بين الجيران.

والقتلى كما قالت الشرطة هم مالك عقار يبلغ من العمر 85 عاما، وصاحب العقار المجاور وعمره 62 عاما، وزوجته البالغة 61 عاما.

وأضافت أن سكان المنطقة السكنية فى حى بارغدورف، بدائرة أولتسن سمعوا عدة طلقات نارية وصراخا عند الظهر فأبلغوا الشرطة.

وقام عدد كبير من أفراد الشرطة بتطويق المنطقة على نطاق واسع واكتشفوا شخصا متوفيا.

وأضافت الشرطة أنه بالتعاون مع القوات الخاصة من شرطة هامبورغ وفرقة العمليات الخاصة فى هانوفر تم تأمين باقى الممتلكات ودخول المبنى السكني.

وذكرت أنه كان بين المتنازعين الشخص البالغ 85 عاما والمصرح له بالصيد وسمح له بامتلاك العديد من الأسلحة النارية، ولذلك تعامل أفراد الشرطة مع الواقعة بحذر شديد.

وخلال العملية تم العثور على القتيلين الآخرين، وقالت الشرطة إن التحقيقات ما تزال جارية.