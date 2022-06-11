نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة بيس 2022 pes على الهواتف eFootball pes mobile في المقال التالي
بعد وقت طويل من الانتظار تم الإعلان عن أحدث إصدار من لعبة بيس 2022، وهذه اللعبة يعشقها الكثيرين من الأشخاص على مستوى العالم، ففي الوقت الحالي أصبحت لعبة بيس متاحة، فيمكن لأي من اللاعبين الحصول عليها بصورة مجانية لكافة أنواع الهواتف الذكية سواء هواتف الأندرويد أو الهواتف التي تعمل بنظام ios، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة تثبيت لعبة بيس على الهاتف الجوال بكل سهولة وبساطة.
نبذة عن لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile
كانت قد قامت الشركة الشهيرة المطورة للعبة بيس وهي شركة konami بالإعلان عن انطلاق اللعب لله انف الذكية، وهو الأمر الذي جعل عملية تثبيت اللعبة على الهواتف يشهد إقبالاً كثيراً من اللاعبين خلال الفترة الماضية على مستوى كافة دول العالم أجمع، وخاصة بعد النجاح الباهر الذي تمكنت اللعبة من تحقيقه في الإصدارات الماضية منها، وهو الأمر الذي جعل الملايين متحمسين لتحميل تلك اللعبة المميزة ويترقبوا هذه النسخة والتي كان أيضًا قد تم الإعلان عن توافر الكثير من التحديثات والتعديلات بها في تلك النسخة، وذلك بعد أن الإعلان من قبل عن توافر نسخة مميزة من لعبة بيس لأجهزة الكمبيوتر وكذلك أجهزة البلاي ستيشن وأجهزة إكس بوكس خلال شهر أبريل الماضي.
طريقة تثبيت لعبة بيس 2022 pes على الهواتف
- يتم في البداية الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي، وذلك إذا كان الهاتف يعمل نظام تشغيل الاندرويد.
- كذلك يتمكن اللاعبين من أصحاب هواتف الآيفون التي تعمل بنظام تشغيل آي يو اس بالدخول إلى متجر أبل ستور.
- يتم كتابة الاسم الخاص باللعبة داخل المكان المخصص للبحث وهو “eFootball 2022”.
- بعد ذلك سوف يلاحظ المستقبل أن اللعبة ظهرت أمامه ويتم الضغط على الخيار الخاص بتنزيل اللعبة.
- سوف يتم تحميل لعبة بيس بسرعة تلقائية وبعدها سوف تثبت على الجهاز في ثواني معدودة.
- على اللاعب ضروري التسجيل الدخول إلى اللعبة وبعدها عليه اختيار الفريق الذي يرغب في اللعب معه.
- سوف تبدأ اللعبة ويبدأ اللعب في منافسة الكثير من الفرق الأخرى داخل اللعبة.
- سوف يحصل اللاعب على المكافآت التي من خلالها يتمكن من شراء الأدوات التي تعزز الفريق وتجعله أكثر قوة مما كان عليه من قبل.
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