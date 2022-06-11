طريقة تثبيت  لعبة بيس 2022 pes على الهواتف eFootball pes mobile

بعد وقت طويل من الانتظار تم الإعلان عن أحدث إصدار من لعبة بيس 2022، وهذه اللعبة يعشقها الكثيرين من الأشخاص على مستوى العالم، ففي الوقت الحالي أصبحت لعبة بيس متاحة، فيمكن لأي من اللاعبين الحصول عليها بصورة مجانية لكافة أنواع الهواتف الذكية سواء هواتف الأندرويد أو الهواتف التي تعمل بنظام ios، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة تثبيت لعبة بيس على الهاتف الجوال بكل سهولة وبساطة.

نبذة عن لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile

كانت قد قامت الشركة الشهيرة المطورة للعبة بيس وهي شركة konami بالإعلان عن انطلاق اللعب لله انف الذكية، وهو الأمر الذي جعل عملية تثبيت اللعبة على الهواتف يشهد إقبالاً كثيراً من اللاعبين خلال الفترة الماضية على مستوى كافة دول العالم أجمع، وخاصة بعد النجاح الباهر الذي تمكنت اللعبة من تحقيقه في الإصدارات الماضية منها، وهو الأمر الذي جعل الملايين متحمسين لتحميل تلك اللعبة المميزة ويترقبوا هذه النسخة والتي كان أيضًا قد تم الإعلان عن توافر الكثير من التحديثات والتعديلات بها في تلك النسخة، وذلك بعد أن الإعلان من قبل عن توافر نسخة مميزة من لعبة بيس لأجهزة الكمبيوتر وكذلك أجهزة البلاي ستيشن وأجهزة إكس بوكس خلال شهر أبريل الماضي.

طريقة تثبيت لعبة بيس 2022 pes على الهواتف