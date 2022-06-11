نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا نتيجتك..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية، ساعات قليلة وتعلن مديرية التربية والتعليم الفني في محافظة الغربية، إعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الترم الثانى الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية والتي تم تأجيل إعلانها لعدم الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح في الكنترولات على مستوى المحافظة، بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية يوم الخميس، وخلال السطور التالية نستعرض معكم الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ورابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 الشرقية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بيان رسمي لها بشأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، قائلة:” سيقوم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، محمد رمضان، صباح اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الصف الثالث الإعدادي، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع الفيس بوك، متمنية للطلاب التوفيق والنجاح والعمل علي رفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية”.

أسباب تأجيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وذكرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في الشرقية، وفقًا لتصريحات محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تأجيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الموعد المحدد يوم الخميس الماضي، يرجع إلي مراجعة النتائج مرة أخري حتي يحصل الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم في امتحانات الترم الثاني ولا يتعرض أي طالب للظلم في عدم الحصول على حقوقه.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني 2022 محافظة الشرقية وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي رابط موقع البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية.

ثانيًا: ثم النقر علي كلمة نتيجة ” الشهادة الإعدادية “.

ثالثًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة استعلام أو بحث.

خامسًا: الإنتظار حتى تظهر النتائج أمامك.

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ويشار أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة في 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية.

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية بعد طول من الإنتظار لأكثر من أسبوعين لطلاب المرحلة الإعدادية في إنتظار الإعلان الرسمي لنتيجة 3 إعدادي الترم الثاني الشرقية والتي ستعلن اليوم فور إعتماد النتيجة من محافظ الشرقية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة.

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