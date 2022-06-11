نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022| سعر لتر بنزين 92 و95 اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، خلال الساعات الماضية أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022 والتي سيتم البدء في تطبيقها رسميًا اليوم السبت الموافق 11 يونيو وتستمر حتي العاشر من شهر يوليو المقبل، حتي إعلان لجنة مراجعة أسعار الوقود أسعار البنزين الجديدة في السعودية وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو وسعر لتر بنزين 92 و95 في السعودية بشكل تفصيلي وفقًا لبيان شركة أرامكو السعودية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تقوم لجنة الطاقة في مراجعة أسعار الوقود وكافة منتجات الوقود بصفة دورية كل شهر ومقارنة السعر في السوق المحلي بسعر التصدير في الأسواق العالمية، وحيث يبحث الكثير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي عبر مؤشرات جوجل حول تخفيض سعر البنزين في السعودية وأسعار البنزين في السعودية 2022 واسعار البنزين في السعودية يونيو وسعر البنزين غدًا واسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022، تزامنًا مع الأزمة الإقتصادية التي تشهدها دول العالم منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة أرامكو، علي منصة توتير مساء اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه عن أسعار البنزين والوقود في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022، والتي سيتم تطبيقها من 11 يونيو الجاري ويستمر التطبيق حتي العاشر من شهر يوليو المقبل، وجاءت أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو كالتالي:

بنزين 91 بـ 2.18 ريال.

بنزين 95 بـ 2.33 ريال.

الديزل بـ 0.63 ريال.

الكيروسين بـ 0.81 ريال.

غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال

مراجعة أسعار الوقود في السعودية

تعمل شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، وأحد أكبر الشركات العالمية، بمراجعة دورية شهرية لأسعار البنزين والوقود في السعودية، ويتم تعديل أسعار البنزين ومنتجات الطاقة، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه ويتم نشر أسعار النزين الجديدة في السعودية عبر الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.