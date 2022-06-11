بمكونات من مطبخك اعملي الكريب في الخلاط بخطوات بسيطة مثل الجاهز

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طريقة عمل عجينة الكريب، الكريب يعد من أشهر الأكلات في المطبخ الفرنسي، ومطبخ دول البحر المتوسط، وأصبح الآن من أشهر الأطباق في جميع دول العالم، لأنه سهل وسريع التحضير، وله مذاق رائع، ويمكن تناوله حلو وحادق، مما يجعل جميع الأشخاص يفضلون تناوله عن باقي الأكلات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب المقادير 200 جرام طحين أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

كوب كبير من الحليب الدسم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

بيضتان كبيرتان.

ملعقتان صغيرتان من السكر. طريقة تحضير عجينة الكريب ضعي البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الحليب والفانيلا السائلة، والسكر، ثم اخفقيهم لمدة أربع دقائق على سرعة متوسطة.

بعد ذلك ضيفي الطحين، والزبدة إلى خليط الفانيلا تدريجيا، ثم اخفقي عن حتى يذوب الطحين مع باقي المكونات.

ثم اسكبي الخليط في وعاء له غطاء، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى يصبح قوامه كثيف.

بعد ذلك احضري مقلاة وادهنيها بقليل من السمن، ثم ضعيها على نار هادئة حتى تسخن.

ثم قومي بسكب جزء صغير من الخليط في المقلاة، ثم اتركيها حتى تصبح لون العجينة ذهبي من الأسفل، ثم قومي بقلبها على الجهة الأخرى، حتى يصبح الكريب لونه ذهبي.

كرري الخطوات السابقة لباقي المقدار، حتى يصبح الكريب جاهز. طريقة عمل الكريب بالفراولة والنوتيلا المقادير كريب جاهز حسب عدد الأشخاص.

200جرام نوتيلا.

كأس كبير من شرائح الفراولة الطازجة

كوب كبير من شرائح الموز الطازج. طريقة تحضير الكريب بالفراولة والنوتيلا أولاً قومي بدهن سطح الكريب بالنوتيلا بشكل متساوي، ثم وزعي فوقها شرائح الفراولة.

بعد ذلك وزعي شرائح الموز فوق سطح الكريب، قم لفي الكريب حتى يصبح جاهز للتناول. طريقة عمل الكريب المقرمش المقادير كوب كبير من الدقيق.

نصف لتر من الحليب السائل.

كأس كبير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

بيضة كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكريب المقرمش اخلطي الفلفل الأسود مع الدقيق، والملح، والحليب، والماء، والنشا، وزيت الذرة، والبيض جيدا.

بعد ذلك اتركيهم لمدة 25 دقيقة، ثم قومي بدهن مقلاة كبيرة بالزبدة.

ثم ضعيها على نار منخفضة، ثم ضيفي إليها ثلاث ملاعق من الخليط، ثم اتركيه حتى يتكون قرص ويصبح لونه ذهبي من الأسفل.

بعد ذلك اقلبي العجينة على الجهة الأخرى، حتى يصبح الكريب المقرمش جاهز للتناول. عمر شويل - جدة بمكونات من مطبخك اعملي الكريب في الخلاط بخطوات بسيطة مثل الجاهز - ثقفني

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