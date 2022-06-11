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عمر شويل - جدة خصومات قوية وأسعار مجنونة لمدة 3 أيام في العثيم على الأجهزة المنزلية، تقدم أسواق العثيم أقوي العروض على الشاشات الذكية بماركات عالمية وبتخفيضات مذهلة وذلك لفترة محدودة تخفيض على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أسواق العثيم عروض لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية وذلك في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في أنحاء المملكة السعودية.

عروض أسواق العثيم على الشاشات

يوافر أسواق العثيم خصومات قوية لمدة 3 أيام على الأجهزة الكهربائية ومنها شاشة إمبيكس تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4 كي، متوفر شاشة إمبيكس تلفزيون بحجم 32 بوصة إل إيه دي سمارت، كما متاح شاشة سهم تلفزيون بحجم 50 بوصة إل إيه دي سمارت 4 كي.

كما يوجد تخفيض على شاشة أورو تلفزيون بحجم 55 بوصة إل إيه دي سمارت، متوفر شاشة إمبيكس تلفزيون بحجم 32 بوصة سمارت، كما متواجد في العرض شاشة أورو تلفزيون بحجم 43 بوصة إل إيه دي 4 كي.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية

وتوجد تخفيض كبير أيضا على خلاط مع مطحنة و2 جيك مقدم من كينوود، يوجد صانع طعام مقدم من جيباس 4×1، كما يوجد خصم كبير على قدر مقدم من بانيكس لطهي الأرز بسعة 8 لتر، ومتاح تخفيض كبير على فرن مقدم من كليك أون كهربائي بسعة 48 لتر، كما متوفر براد ماء مقدم من شركة هومر حار وبارد، يوجد مكيف كليكون بريسا صحراوي.

كما يوجد خصم كبير على مروحة مقدمة من نيكاي إستاند 3×1 بحجم 16 بوصة، متواجد مروحة مقدمة من دوتس ستاند بحجم 42 بوصة، كما يوجد خصم كبير على مكواة جي في سي بخار بسعة 3 لتر، ومتاح محضرة قهوة مقدمة من نيكاي، وتخفيض كبير على صانع طعام مقدم من كينود، متاح صانعة قهوة مقدمة من نيكاي 3×1، كما متوفر قدر ضغط كهربائي مقدم من هومر بسعة 6 لتر.

وتضم خصومات أسواق العثيم أيضا على عجانة كهربائية مقدمة من جي في سي، ومتواجد كولين قدر ضغط كهربائي بسعة 10 لتر، كما متوفر في الخصومات مقلاة بطاطس مقدمة من دوتس ديجيتال بقوة 1800 وات، ومتاح محضرة قهوة مقدمة من شركة نيكاي، ويوجد تخفيض كبير على خلاط مقدم من كينود مع مطحنة، ومتواجد مقلاة كهربائية مقدمة من هومر بسعة 2.6 لتر، كما يوجد ميكرويف مقدم من السيف بسعة 20 لتر، ومتاح عجانة كهربائية مقدمة من جي في سي، كما متوفر أيضا شواية كهربائية مقدمة من دوتس بقوة 2000 وات، ومتاح خبازة كهربائية مقدمة من السيف.