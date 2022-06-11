برنامج سند محمد بن سلمان للمساعدات الاجتماعية بالمملكة

برنامج سند محمد بن سلمان, حيث اعلن برنامج سند محمد بن سلمان عن تحديث برنامجه وإطلاق نسخة محدثة على موقعة الرسمي على الأنترنت, حيث أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية هذا البرنامج الاجتماعي الحكومي من أجل مساعدة العديد المواطنين السعوديين، حيث يعد البرنامج لا يهدف إلى الربح بل لمساعدة الأكثر احتياجاً, حيث قام ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق البرنامج في 30 ديسمبر 2018 وذلك من اجل تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع السعودي والمساعدة في تحقيق التنمية المجتمعية ومن ضمن الخدمات التي يقدمها البرنامج دعم الجمعيات الخيرية ومساعدة الأرامل والمطلقات والفئات الأشد حاجة ولمساعدة الشباب علي الزواج، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان.

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكن التسجيل إلكترونيا في سند محمد بن سلمان من اجل الحصول على الدعم المالي باتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى رابط برنامج سند محمد بن سلمان.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة والاختيار منها.

اختيار الخدمة التي يرغب بها وهي تحديد نوع المساعدة.

نقوم بقراءة الشروط التي يعرضها البرنامج ثم نقوم بإنشاء حساب شخصي على البرنامج.

يتم أدخال البيانات اللازمة للتسجيل في المنصة.

ضرورة النجاح في الدورة الخاصة بالوعى المالي الخاص بالبرنامج بما لا يقل عن 60%.

سوف يقوم البرنامج فيما بعد بإرسال رسالة للمتقدم تفيده بنجاح التسجيل أو عدم الموافقة.

شروط الموافقة على سند الزواج

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل اختيار الأشخاص المستحقين بالحصول على موافقة سند الزواج وهى كالاتي:

أن يكون كلا من الزوج والزوجة سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر الزوج من 21 إلى 40 عاما والزوجة من 18 إلى 40 عاما.

أن يكون هذا الزواج الأول بالنسبة للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة في الأقل.

ألا يكون مر على عقد الزواج اكثر من عام من تاريخ التقديم.

ألا يتعدى الدخل الشهرى اكثر من 4000 ريال سعودي.

ألا يتعدى المهر اكثر من 50 ألف ريال سعودي.

اجتياز دورة الوعى المالي والحصول على درجة لا تقل عن 60%.

أولولية الحصول على سند الزواج تكون لأبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام.

تكلفة مبادرة سند محمد بن سلمان

حيث خصص برنامج سند محمد بن سلمان مبلغ بقيمة 100 مليون ريال سعودي وذلك من اجل دعم الجمعيات الخيرية والإفراج عن السجناء حيث تم الإفراج عن اكثر من 150 سجينا وتطوير المساجد التاريخية وغيرها من المساعدات الأخري.