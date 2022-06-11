بمقادير بسيطة اعملي بسكويت الشاي السادة في 10 دقائق

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طريقة عمل بسكويت الشاي السادة، تحتاج الأمهات إلى وجود وجبة خفيفة ومغذية تعطيها لأطفالها في خلال اليوم وتكون مفيدة ولذيذة ولكي يبتعد الأطفال عن شراء المنتجات التي قد تضر بصحتهم وافضل وجبة خفيفة يمكنك تقديمها لأطفالك هي بسكويت الشاي السادة المعد في المنزل والذي تضمني كل مكوناته، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البسكويت الشاي السادة. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة المكونات 2 كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق نضيف النشا واللبن البودر والزبدة والكاكاو الخام.

بعد ذلك نضيف الحليب المكثف المحلى ثم نقوم بعجن العجينة حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونثبت فيها ورقة من الزبدة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم عجينة بسكويت الشاي إلى كرات صغيرة أو شكليها حسب الرغبة ونضعها في صينية الخبز.

ثم نقوم بواسطة شوكة نقوم بعمل ثقوب على كرات البسكويت.

بعد ذلك نقوم بإدخال بسكويت الشاي لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق.

عندما يأخذ البسكويت لونا ذهبيا من الأسفل نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه ليبرد.

بعد ذلك نقوم بإفراغ البسكويت من الصينية ويقدم بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة المكونات كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في وعاء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نضيف إليهم الزبدة والزيت ونقوم بالمزج جيدا للمكونات حتى تذوب الزبدة.

بعد ذلك نضيف الملح ونستمر بالخفق جيدا ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق.

بعد ذلك نقوم بعجن العجينة بواسطة اليد جيدا ونقوم بوضع عجينة البسكويت في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بإحضار صواني الخبز ونضع فيها ورقة زبدة ونشكل عجينة بسكويت شاي حسب الرغبة.

ثم ندخل صينية الخبز إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نخرج البسكويت ونتركه ليبرد تماما ثم يقدم مع كوب شاي بلبن. عمر شويل - جدة بمقادير بسيطة اعملي بسكويت الشاي السادة في 10 دقائق - ثقفني

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