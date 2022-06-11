قائد الجيش اللبنانى: الأمن خطر أحمر والمخدرات أخطر من الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون أن الأمن خط أحمر ولن تسمح المؤسسة العسكرية بالمساس به، مشددا على أن الجيش ليس فى عداوة مع أى عشيرة أو عائلة ولكن واجبه ضبط الخارجين عن القانون.





واعتبر العماد عون أن آفة المخدرات هى أخطر من ‏الإرهاب كما أنها تضرب المجتمع، مشيرا إلى أن مهمة مكافحة المخدرات ليست أساسا مهمة الجيش، ولكن لا يمكن أن تسمح المؤسسة العسكرية بأن تغزو هذه السموم للعائلات والمجتمع، مؤكدا أن مهمة مكافحة المخدرات أصبحت أولوية الجيش.

جاء ذلك خلال جولة له اليوم تفقد خلالها فرع مخابرات الجيش بمنطقة البقاع فى أبلح، كما التقى بالضباط والعسكريين بقيادة اللواء السادس فى بعلبك التى ينفذ فيها الجيش حاليا عملية أمنية موسعة لمكافحة المخدرات.

وفى البقاع، أكد العماد عون أن الدماء التى سقطت فى آخر مهمة لن تذهب هدرا، مشيدا بالمهنية والحرفية العالية التى يتحلى بها العسكريون أثناء تنفيذ مهماتهم، وبخاصة المهمة الأخيرة لضبط أحد المطلوبين فى بعلبك، والتى توفى خلالها رقيب بالجيش وأصيب خمسة عسكريين آخرين.

وأضاف أن تضحيات الجيش هدفها ألا يصاب أى من النساء والأطفال الذين احتمى خلفهم المطلوبون، مؤكدًا أن اتهام الجيش بالتعدى على النساء والأطفال هو دليل إفلاس وضعف.

وطالب قائد الجيش اللبنانى جميع القادة السياسيين والدينيين بتحمل المسؤولية والقيام بواجباتهم تجاه أهل المنطقة وتحصينها من انتشار آفة المخدرات، مشددا على أن حرب الجيش ضد المخدرات مستمرة ولن تتوقف، داعيا الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم.

وشدد على أن توقيت تنفيذ أى مهمة أو عملية أمنية مرتبط بدواع أمنية مبنية على معلومات وتحليلات، وليس وفقا لأى أجندة، مؤكدا أن الجيش لا ينتظر أى غطاء لتنفيذ مهماته، موضحا أن حزب الجيش الوحيد هو لبنان وطائفته هى زيه العسكرية.

وفى قيادة اللواء السادس فى بعلبك، التقى قائد الجيش الضباط والعسكريين وشدد على أن أهالى البقاع سئموا التفلت الأمنى، ويعتمدون على الجيش لوضع حد له، موضحا أن المنطقة تستحق التضحية لأجلها خاصة وأن لبنان على أبواب موسم سياحى واعد.

كما زار العماد عون بلدة بوداى لتقديم واجب العزاء لعائلة فقيد العمليات فى بعلبك الرقيب زين العابدين شمص، بحضور عضو المجلس العسكرى اللواء الركن مالك شمص.

وأكد العماد عون للعائلة أن دماء الشهيد لن تذهب هدرا، وهى وسام على صدر المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الجيش ماض فى ملاحقة تجار المخدرات مهما كانت التضحيات.