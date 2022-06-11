العالم اليوم - البنك المركزي الروسي: تأثير العقوبات أقل حدة مما كنا نخشى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 01:19 صباحاً - أعلنت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أنه من المستحيل استخلاص استنتاجات بشأن تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد البلاد في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه حتى الآن كان تأثير العقوبات أقل حدة مما كنا نخشى، ما يوضح قدرة الشركات على التكيف.

وفي إفادة صحفية، أضافت نابيولينا "من السابق لأوانه القول إن التأثير الكامل للعقوبات قد ظهر."

كما أعلنت أيضا عن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الحرب، مضيفة "الوضع غير مؤكد ويتطور، ووضع إعادة هيكلة اقتصادنا وقدرته على إعادة بناء نفسه كلها أيضا عملية مستمرة، لذلك من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في هذا الشأن".

وذكرت نابيولينا كذلك أن موسكو تستعد لاحتمال التقدم بطعن قانوني على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المؤسسة المركزية لإيداع الأوراق المالية في روسيا، وإجراءات تجميد تسوية معاملات الروبل التي قام بها نظراؤها في الاتحاد الأوروبي.

لم تعرض نابيولينا تفاصيل، إلا أنها اقرت بأن هذا التحدي "لن يكون سهلا".