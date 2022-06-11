نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مفعل.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2022 الترم الثاني عبر موقع البوابة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2022، عمليات بحث مستمرة حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2022 من قبل الطلاب وخاصة بعد الإعلان عن الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والتدقيق وتجميع الدرجات في كافة المقار الخاصة بالكنترول على مستويات محافظة الشرقية، وفي انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 والاعلان عنها قريبا وقد صدرت بعض التوقعات بظهورها الخميس أمس ولكن تم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 6 يونيو الجاري وهو ما صرح به المسؤولون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، نظرا لاتمام الانتهاء من كافة مراحل التدقيق و الاعتماد في ظل التشديد على الجودة والكفاءة لإعطاء كل طالب حقة، وخاصة وان نتيجة الصف الثالث الاعدادي من النتائج الفارقة في حياة الطالب، والتي سوف يبنى عليها المسار القادم له إما بدخوله مرحلة التعليم الثانوي العام، أو سوف يتجه إلى التعليم الثانوي الفني، وسنقدم لكم تاليا التفاصيل المهمة حول رابط نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية 2022، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2022

أكد المهندس محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2022 ستكون في صباح يوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، بعد اكتمال كافة مراحل التصحيح بالدقة المطلوبة، وستكون متاحة للاستعلام على رابط مفعل رسمي خاص بنتائج الشهادة الاعدادية على منصة الوزارة، وهو ما سوف نقدمه لكم مع الخطوات اللازمة للاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022

ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022 بسهولة فور أن يتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، فقط اتبع ما يلي:

ادخل على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

اضغط خيار نتائج الامتحانات.

اخترنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.

اختر اسم الإدارة التي يدرس بها الطالب.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر على بحث.

ستظهر صفحة تحتوي على بيانات الطالب المستعلم عنه مع كافة الدرجات لكل المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي للطالب.

ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

أفادت مصادر أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 قد أوشكت على الظهور، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث سيقوم وكيل مديرية التربية والتعليم بالتوجه بكشوف النتيجة إلى مكتب السيد المحافظ من أجل اعتماد النتيجة، واجراء الاتصالات الهاتفية بالطلاب العشرة الأوائل من أجل تهنئتهم بالتفوق وحثهم على النجاح في مشوارهم التعليمي.

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني خلال الساعات الأولى من صباح غدا السبت كموعد رسمي ونهائي حدده السيد المحافظ ممدوح غراب، وذلك بعدما تم رصد الدرجات ومراجعتها بدقة ضمانا لحصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وقد قدمنا لكم رابط الحصول على نتيجة اعدادية الشرقية خلال السطور القادمة.