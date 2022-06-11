Here نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم، من المقرر أن يتم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم خلال الساعات القادمة على مستوى كافة الادارات التعليمية، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، كما سيتم اعلان أسماء الطلاب العشر الاوائل على مستوى المحافظة ليتم تكريمهم لاحقا، وسنوفر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم بداية من غدا بعد اعتماد النتيجة مباشرة من قبل السيد المحافظ، حيث سيقوم محمد رمضان وكيل الوزارة بعرض النتيجة على السيد ممدوح غراب من أجل اعتمادها، ثم يتم رفعها عبر البوابة الالكترونية للمحافظة على شبكة الانترنت، وكذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وبعد ذلك يتم ارسال كشوف نتيجة الاعدادية بالشرقية إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها، يذكر أنه تم تأجيل اعتماد النتيجة حتى يوم السبت من أجل إجراء مراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات ليحصل كل طالب على حقه، والآن اليكم خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، واختيار الايقونة الخاصة بنتائج الامتحانات.

قم بالدخول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك، مثل الاسم ورقم الجلوس.

قم بالضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك خلال ثواني بيان رسمي بدرجاتك في كل المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 سيتم اجراء اتصالات هاتفية من قبل السيد المحافظ بالطلاب الأوائل من أجل تهنئتهم واخطارهم بأنه سيتم تكريمهم قريبا خلال حفل يحضره عدد من الصحفيين، وكانت أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل دقيق قد انتهت خلال الساعات الماضية، يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة أمام 769 لجنة، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها.