نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت برقم لوحة المركبة, يمكن لكل صاحب مركبة بدولة الكويت أن يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي المركبة التي يملكها عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة من إدارة المرور الكويتية, وهي خدمة إلكترونية يقوم صاحب المركبة فيها بإدخال رقم لوحة المركبة والضغط علي استعلام ليقوم الموقع الإلكتروني لدولة الكويت بعرض جميع المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي المركبة إن وجدت, كما يمكن أن يقوم الشخص بإدخال الرقم المدني الخاص به للاستعلام عن المخالفات المرورية بدلاً من إدخال رقم لوحة المركبة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت عبر إدخال رقم لوحة المركبة

يمكن عبر موقع وزارة الداخلية الكويتي أن يقوم المواطنين والمقيمين بالاستعلام عن مخالفتهم المرورية عبر الموقع الإلكتروني لهم, وهو موقع إلكتروني يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الكثير من الأشخاص في دولة الكويت وفي كثير من القطاعات وليس قطاع المرور فقط.

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية للمرور.

الضغط علي المخالفات المرورية, لينقلك الموقع إلي صفحة تقوم بها بالضغط علي أيقونة أبدا الخدمة.

يتم تحديد كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية, إذا كنت تريد أن تستعلم بالرقم الخاصة بلوحة المركبة أم بالرقم المدني أو غير ذلك.

للتأكد انك لست ربوت قم بإدخال الرقم أو الرمز المرئي الظاهر أمامك.

في النهاية يتم الضغط علي كلمة بحث ليظهر لك جميع مخالفاتك المرورية إن وجدت.

رابط موقع وزارة الداخلية الكويتي

يقدم موقع وزارة الداخلية الكويتي الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم خدمة بها فئات المجتمع العديدة, ويمكن إنجاز الكثير من الخدمات والشخص يكون جالس في منزلة, كما يقدم الموقع بعض من البيانات التي تفيد الأشخاص في معرفة كيفية الحصول علي بعض الخدمات, ومن بين الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية هو, الخدمات التي تتعلق بإدارة المرور في الكويت, مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية, والقيام بدفعها بطريقة إلكترونية وتم توفير الكثير من طرق الدفع الإلكتروني المختلفة والتي يمكن الاختيار ما بينها لسداد قيمة المخالفات المرورية.