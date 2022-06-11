شروط التنازل عن سلاح ناري إلي شرطة أبو ظبي أو لشخص أخر

شروط تقديم طلب التنازل عن الأسلحة لصالح القيادة العامة لشرطة أبو ظبي لشخص علي قيد الحياة أو شخص متوفي, قد يحدث أن يرغب أي شخص سلام ناري مرخص من الحكومة الإماراتية ويريد أن يتنازل عليه, أو أن هذا الشخص قد توفي ويرغب ورثته أن يتنازلوا عليه إلي لشرطة أبو ظبي, ويتم البحث علي ذلك لمعرفة ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لكي تتم عملية التنازل هذه بشكل صحيح ودقيق, فقد تم توضيح عبر موقع شرطة أبو ظبي الإماراتية الشروط والإجراءات التي يتم إتباعها من أجل الحصول علي خدمة التنازل عن سلاح ناري إلي الشرطة نفسها, هذه الشروط يتم تطبيقها علي كل من يحمل سلاح ناري ويريد التنازل عليه.

شروط تنازل شخص علي قيد الحياة عن سلاح ناري للقيادة العامة لشرطة أبو ظبي

وهذه الشروط التي سوف نوضحها الآن هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الموجود علي قيد الحياة ويريد أن يتنازل عن سلامة الناري وليس ورثة الشخص المتوفى.

لابد أن يحضر مقدم الطلب شخصياً إلي مقر شرطة أبو ظبي الإماراتية.

لابد أن يقوم بتسلّيم السلاح والرخصة إلي شرطة أبو ظبي.

التدقيق على السلاح غير مرخص فنيا.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن السلاح الناري إلي شرطة أبو ظبي

أن يتم تقديم طلب للتنازل عن السلاح وإحضار أصل هذا الطلب.

اصل رخصة السلاح.

أن يتم إحضار اصل الهوية الوطنية وكذلك إحضار معها صورة منها.

شروط تنازل عن سلاح ناري لوفاة صاحبة إلي شخص أخر

أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم التنازل إليه عن خمس وعشرين عاماً.

أن يحضر المتنازل بنفسه إلي مقر شرطة أبو ظبي.

أن يتم التنازل عن السلاح والرخصة لحين حصول هذا الشخص علي الرخصة.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن سلاح ناري لشخص متوفي