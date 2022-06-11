الأوراق المطلوبة للحصول علي أذن نقل وإقامة عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي

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عمر شويل - جدة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب للإشراف على نقل وإقامة عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي, حيث توجد بعض الشركات التي تختص في إقامة الحفلات والمناسبات في إمارة أبو ظبي وتقوم بشراء بعض الألعاب النارية التي تلزم إقامة هذه الاحتفالات, كما يجب أن تقوم بالحصول علي إذن لإقامة هذه الاحتفالات واستخدام فيها هذه الألعاب النارية, لهذا تقوم هذه الشركات بالبحث عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي هذا الأذن, ويوضح موقع شرطة أبو ظبي الشروط والإجراءات التي يتم إتباعها من أجل التمكن من الحصول علي إذن إقامة الحفلات والمناسبات واستخدام الألعاب النارية بها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب طلب الإشراف على نقل وإقامة عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي

أوضح موقع شرطة أبو ظبي الإماراتية أنها يستلزم أن يقوم الشخص المسؤول بإحضار بعض الأوراق والمستندات التي تجعله يحصل علي الأذن من شرطة أبو ظبي لاستخدام الألعاب النارية خلال احتفالات ما داخل إمارة أبو ظبي.

اصل المكاتبة من الشركة.

إحضار اصل كتاب عدم ممانعة من صاحب موقع الإطلاق بإقامة الاحتفالات واستخدام الألعاب النارية بها. اصل استمارة الطلب.

صورة من جواز سفر المالك.

اصل إحداثيات موقع إقامة الحفلة واستخدام فيه الألعاب النارية.

صورة من الرخصة التجارية ولابد أن تكون صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية.

اصل ترخيص العاملين بموقع الألعاب النارية.

أن يتم إحضار إقرار وتعهد عند استخدام الألعاب النارية أن يتم الالتزام الأمن والسلامة العام.

إجراءات الحصول علي طلب الإشراف على نقل وإقامة عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي أن يتم تقديم الطلب إلي الجهات المعنية من خلال القنوات المتاحة.

الحصول علي موافقة شراء ونقل وإقامة الحفلات التي بها الألعاب النارية.

لابد أن يحضر مندوب الشركة بنفسه لإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

رسوم التقدم طلب الإشراف على نقل وإقامة عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي

تم إقرار بعض الرسوم الواجب دفعها عند التقدم للحصول علي موافقة الألعاب النارية, حيث يتم دفع مبلغ مائتين درهم إماراتي لنقل الألعاب النارية, وألف درهم أخر من أجل الإشراف علي الألعاب النارية.