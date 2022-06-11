نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة في إمارة أبو ظبي في المقال التالي
شروط طلب إصدار رخصة اقتناء واستهلاك المواد المتفجرة في إمارة أبو ظبي, هناك بعض الشركات الجديدة التي تريد أن تحصل علي رخصة من أجل اقتناء واستهلاك مواد متفجرة وذلك نظراً للأعمال التي يقومون بها والتي تستلزم أن يقوموا باستخدام مواد متفجرة, ويوجد أمثلة عديدة لهذه الأعمال التي تستخدم مواد متفجرة مثل الشركات التي تتخصص في هدم وتفجير المباني, وأوضح موقع شرطة أبو ظبي الإماراتي أن لكي تقوم أي شركة بالحصول علي رخصة لاقتناء واستهلاك مواد متفجرة لابد أن يتوافر بها عددت شروط, كما لابد أن تقوم بتوفير بعض المستندات التي تجعلهم يحصلون علي رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة.
شروط إصدار رخصة أذن اقتناء واستهلاك مواد متفجرة في إمارة أبو ظبي
يمكن بقراءة الشروط التي تم وضعها من شرطة أبو ظبي أن تتمكن الشركات من الحصول علي رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة لاستخدامها في أعمالهم.
- لابد من حضور مندوب الشركة بنفسه إلي مقر شرطة أبو ظبي للتقدم بطلب للحصول على رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة.
- أن يتعهد مالك المتفجرات هذه بنقل المتفجرات في المركبات المخصصة لنقل هذا النوع من المواد وذلك حسب قانون الأسلحة والمتفجرات.
- تعهد مالك شحنة المتفجرات أن يقوم بتوفير مخزن مخصص لوضع به هذه المتفجرات وذلك حسب قانون الأسلحة والمتفجرات.
- أن يتوفر خازن وخبير متفجرات في مكان التخزين.
الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة في إمارة أبو ظبي
- أن يتم إحضار اصل الطلب المقدم.
- أن يتم تقديم دراسة لمشروع اقتناء واستهلاك مواد متفجرة.
- صورة من الرخصة التجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.
- أن يتم إحضار مخطط لقطعة الأرض التي سيتم بناء عليها المخزن.
- أن يتم إحضار صورة من جواز سفر المالك والعاملين معه.
- إحضار عدد اثنين من صور شخصية للمالك والعاملين معه.
- إحضار شهادة حسن سير وسلوك.
- صورة من شهادات العلمية للعاملين والملك, وشهادات الخبرة لهم.
- رسوم إصدار رخصة اقتناء واستهلاك مواد متفجرة في إمارة أبو ظبي حيث تم تحديد مبلغ اثنين درهم عن كل كيلو متر مربع.
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