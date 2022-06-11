طلب مساعدة الديوان الرئاسي cpc.gov.ae رقم ديوان ولي عهد الإمارات رابط استعلام قبول الطلب

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة الديوان الرئاسي cpc.gov.ae رقم ديوان ولي العهد الإماراتي الذي يمكن من خلاله التسجيل وتقديم طلب للحصول على العديد من المساعدات المالية والعينية المختلفة، وذلك للمواطنين والمقيمين على الأراضي الإماراتية أيضا، ويتم التقدم بطلبات المعونة المالية أو طلبات العلاج أو المنازل وغيرها حسب نوع الاحتياج، ويتم وضع ألية للتقديم وشروط خاصة بالقبول والتي لا يتم القبول إلا مع الالتزام التام بها، ويتيح الديوان خدمة “اسأل أحمد” للرد المبار على أسئلة المواطنين كما يتم إتاحة رابط متابعة طلب الديوان للتعرف على قبول الطلب أو الانتظار أو الرفض.

طلب مساعدة الديوان الرئاسي cpc.gov.ae رقم ديوان ولي عهد الإمارات

تعلن دولة الإمارات إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات المساعدة فيها في عدد من المؤسسات الخيرية، حيث يتم تحديد موعد لفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلب المساعدات منها، إلا أن ديوان ولي العهد لا يقوم بتحديد موعد محدد لتقديم الطلبات أو قبولها، وتلك ميزة هامة له، كما يتميز الديوان بقبول طلبات المواطنين وأيضا المقيمين بالدولة باتباع شروط الإقامة الرسمية، ويتيح كذلك خدمة الرد الآلي للراغبين في اختصار خطوات طلب مساعدة ديوان ولي العهد، والتعرف على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني.

ديوان ولي العهد الإماراتي للمساعدات المالية والعينية

هو البوابة الرسمية للتواصل المباشر بين الجهة السيادية العليا والمواطنين في الدولة، ويقوم باستقبال طلبات التواصل المباشر عبر الاتصال أو التواصل عبر البريد الإلكتروني وكذلك البريد الإماراتي عبر استقبال معروض طلب يتم فيه توضيح حالة المواطن والحاجة إلى المساعدة، مشمولا بالوثائق، ويقوم الديوان سنويا بتقديم ملايين المساعدات للمواطنين المتقدمين طبقا للتوجيهات المباشرة من الجهات العليا وتنفيذا للتضامن المجتمعي مع السلطة الحاكمة.

معروض طلب مرسل إلى ديوان الرئاسة

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد….. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية أتقدم لسيادتكم بأطيب الأماني بدوام الصحة والعافية، وجزيل الشكر لما تقدمونه من مساعدات للشعب، وما تفعلونه من خير للوطن، إشارةً إلى الموضوع أعلاه أود أنا/……………. أن أتقدم بطلبي طالبًا من الله، ومن سموكم المساعدة، فأنا مواطن بسيط، أعمل في بلدية أبو ظبي، وراتبي الشهري…………..، هذا بالإضافة إلى أنني متزوج ولدي أبناء، وأسكن في ……………..، وبعد أن حصلت على هذا السكن قمت باقتراض مبلغ مالي من البنك، ومن بعض الجهات الشخصية؛ لتوفير المعيشة الكريمة لأسرتي، فقد اقترضت مبلغ وقدره ……….، ويتم بشكل شهري استقطاع……………. من المرتب، هذا بالإضافة إلى المصاريف الدرسية التي أقوم بدفعها لأولادي، فأنا عندي من الأولاد ………………..، وجمعيهم في المدارس، وبعد هذه الأموال التي يتم دفعها فإن المبلغ المتبقي لا يكفي لتوفير مستلزمات الحياة، هذا بجانب غلاء المعيشة؛ لذا نظرًا لظروفي التي قمت بذكرها سابقًا فإني أرجو من سموكم مد يد العون لي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، فأنا لم يسبق لي وأن حصلت على مساعدة مالية من قبل.

خطوات تقديم طلب رسمي إلى ديوان ولي العهد

يتم الدخول على ( الصفحة الرسمية للديوان ). يبدأ المستخدم باختيار خدمة “أنا أحمد هل يمكنني المساعدة”. يقوم بإرشاد المستخدم على كيفية التسجيل. يتم اتباع خطوات التسجيل بتدوين كافة البيانات ومنها رقم الهاتف النقال. يجب إرفاق الوثائق، ولا يتم الالتفات إلى الطلب المنقوص. يقوم بإرسال الطلب والحصول على رقم الملف للطلب المرسل.

الاستعلام عن حالة طلب