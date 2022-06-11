نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق الإلكترونية لدفع المخالفات المرورية في دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دفع المخالفات المرورية بالكويت, تتيح الحكومة الكويتية خدمة إلكترونية عبر موقعين مختلفين لكي يتمكن الأشخاص من دفع المخالفات المرورية التي عليهم, وهي احدي الخدمات الإلكترونية الهامة التي يقبل الأشخاص الذين يملكون مركبات بالكويت عليها لكي لا يضطرون أن يقوموا بالذهاب إلي المرور بدفع هذه المخالفات المرورية, وتسعي إدارة المرور الكويتية في خلق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن الأشخاص الاستفادة منها وهم جالسون في منازلهم.

الطرق الإلكترونية لدفع المخالفات المرورية بالكويت

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يقوم الأشخاص بدفع بها مخالفتهم المرورية علي الموقع الإلكتروني وبطرق الدفع الإلكتروني, ليتم الاستغناء بها عن الذهاب إلي إدارة المرور لدفعها.

طريقة الدفع الأولي

الدخول علي موقع وزارة الداخلية الكويتي.

اختيار أيقونة دفع المخالفات المرورية.

يتم تسجيل الدخول بكتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة لها.

الضغط علي أيقونة دفع.

سيتيح لك الموقع طرق دفع إلكترونية عديدة قم باختيار انسب طريقة لك لتقوم بدفع المخالفات المرورية.

طريقة الدفع الثانية

وطريقة الدفع هذه هي طريقة الدفع عبر موقع أخر غير موقع وزارة الداخلية الكويتية, وهو الموقع الإلكتروني الرسمية لدولة الكويت.

الدخول علي البوابة الإلكترونية لدولة الكويت.

يتم الضغط علي أيقونة أبدا الخدمة.

يتم تسجيل الدخول عبر اختيار نوع الاستعلام الذي تريد أن تقوم به, حيث يمكن اختيار الاستعلام عن برقم المدني, أو الاستعلام برقم المخالفة أو غير ذلك.

الضغط علي انك لست ربوت.

يتم الضغط علي بحث, ليظهر لك المخالفات التي تم فرضها عليك.

اختيار نوع الدفع التي تريد أن تقوم بدفع به مخالفاتك المرورية.

ثم القيام بعملية الدفع باتباع الخطوات التي سيتم توضيحها لك.

بعد تأكيد عملية الدفع سيتم إظهار لك نجاح عملية الدفع.

أنواع وعقوبات المخالفات المرورية بالكويت

يوجد الكثير من أنواع المخالفات المرورية التي يمكن أن يقع فيها وبعض العقوبات التي قد يتعرض لها الشخص, حيث يتم فرض عقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور كحد أقصي ودفع غرامة لا تزيد أن مائة دينار إذا ارتكب الشخص مخالفة القيادة بدون رخصة قيادة, أو السياقة علي سرعة كبيرة.