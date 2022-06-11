العالم اليوم - كندا تقترح طباعة تحذيرات صحية على كل سيجارة على حدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 12:21 صباحاً - قالت وزيرة الصحة النفسية وحالات الإدمان الكندية كارولين بينيت إن بلادها تقترح طباعة التحذيرات الصحية على كل سيجارة داخل العلبة، مما يجعلها أول دولة في العالم تفعل ذلك.

وفي عام 2001 حققت كندا سبقا عالميا عندما فرضت طباعة الصور التحذيرية على علب السجائر. وقالت بينيت إن هذا الإجراء صار باليا بالنسبة لمن يدخنون بانتظام والذين تبلغ نسبتهم 13 في المئة من السكان.

وقالت في مؤتمر صحفي "إضافة التحذيرات الصحية على منتجات التبغ المفردة ستساعد في وصول هذه الرسائل الضرورية إلى الناس بمن فيهم الشباب الذين يحصلون على السجائر غالبا مفردة خلال مناسبات اجتماعية وتفوتهم المعلومات المطبوعة على العلبة".

وقالت أوتاوا في بيان إن التبغ ما زال السبب الرئيسي، الذي يمكن منعه، للمرض والموت المبكر في كندا رغم الجهود التي تُبذل منذ عقود وإنه يقتل ما يقرب من 48 ألف شخص في العام.