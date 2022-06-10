ميقاتي : التحركات الاسرائيلية بالمياه الإقليمية قيد الحل ديبلوماسيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 يونيو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، أن التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل قيد الحل سلميا.

وقال"هذا الموضوع يحل بديبلوماسية عالية وبروية،وقد اجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، والأساس أن نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، مما يعطي البلد نوعا من الازدهار، داعيا الجميع إلى التروي ووقف السجالات لأن المسألة قيد الحل سلميا".

ميدانيا، أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطنين لبنانيين عند الحدود اللبنانية الجنوبية في محلة بركة بعثائيل قبالة مركز رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من دون وقوع أي إصابات".

--(بترا)

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