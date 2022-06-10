روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولى

وذكرت الوزارة، فى بيان رسمى لها، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلى ضرب فى 10 يونيو الجارى، أراضى الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولى.
وأوضحت الوزارة أنه "وفى هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلى المستمر على الأراضى السورية يعد انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولى أمر غير مقبول على الإطلاق، نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازى الذى ارتكبته إسرائيل على أهم هدف فى البنية التحتية المدنية السورية".
وشددت الخارجية على أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقى، مطالبة الجانب الإسرائيلى بوقف هذه الممارسة.
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