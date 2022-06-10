المغرب وألمانيا تبحثان تطوير آليات التعاون الثنائى فى المجال الأمنى

جدة - نرمين السيد - بحث المدير العام للأمن الوطنى المغربى عبداللطيف حموشى، اليوم الجمعة، بمدينة الرباط مع المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتير رومان سبل تطوير آليات التعاون الثنائى فى المجال الأمنى، وتعزيز الشراكة الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة الى تبادل التجارب والخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود.





وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربى إن اللقاء جرى على هامش زيارة عمل التى يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية على رأس وفد أمنى كبير للمغرب.

وأكد المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية على أن هذا اللقاء يجسد رغبة السلطات الألمانية فى تطوير التعاون الأمنى مع المغرب، كما أنه يشكل محطة للارتقاء بالشراكة الأمنية الثنائية على أسس متينة قوامها المصداقية والثقة والمصلحة المشتركة.

وأشاد رئيس الوفد الألمانى بالدور البارز الذى تضطلع به المغرب فى مجال مكافحة الإرهاب، مثمنا المعلومات التى قدمتها المصالح الأمنية المغربية فى وقت سابق لألمانيا بخصوص التهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابى.

ومن جانبه، أكد المدير العام للأمن المغربى عبداللطيف حموشى على أهمية التعاون الأمنى الدولى لتحييد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدًا على استعدادالسلطات الامنية المغربية فى المشاركة لتطوير هذا التعاون، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار، وتحقيق التصدى الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء، الذى جمع المسؤولين الأمنيين فى المغرب وألمانيا فى سياق الرغبة المشتركة فى الدفع بالتعاون الثنائى بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، خصوصًا فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، فضلًا عن تطوير سبل وآليات أكثر مرونة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب على النحو الذى يحقق الفعالية فى عمليات التعاون الثنائى فى المجال الأمنى.