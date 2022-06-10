قفزة كبيرة فى أسعار الوقود بلبنان رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الطاقة اليوم رفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ666000 ليرة، كما تم رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ677000 ليرة.
كما زاد سعر صفيحة المازوت 40 ألف ليرة ليصبح بـ683000 ليرة، فيما تم خفض سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة لتصبح بـ358000 ليرة.
وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية 24700 ليرة لكل دولار بزيادة طفيفة عن متوسط السعر على مدار الأيام العشر الماضية والذى بلغ 24600 ليرة لكل دولار، وفى السوق غير الرسمية بلغ متوسط السعر 28 ألف ليرة لكل دولار، وهو المتوسط السائد على مدار الأيام الماضية.
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