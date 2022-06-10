العالم اليوم - مبابي يخطف نقطة لفرنسا أمام النمسا في دوري الأمم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 11:15 مساءً - أدرك كيليان مبابي التعادل 1-1 لفرنسا حاملة اللقب قرب النهاية خارج الديار أمام النمسا ليحافظ على آمال فريقه الضئيلة في بلوغ المراحل الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحل مبابي بديلا بعد الاستراحة ليهز الشباك قبل سبع دقائق من النهاية ليلغي هدف التقدم الذي سجله أندرياس فايمان للنمسا في الشوط الأول.

ويتذيل بطل العالم المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد نقطتين من ثلاث مباريات متأخرا بأربع نقاط عن الدنمارك صاحبة الصدارة التي خسرت 1-صفر على أرضها أمام كرواتيا.

وتملك النمسا صاحبة المركز الثاني وكرواتيا الثالثة أربع نقاط لكل منهما.