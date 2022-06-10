العالم اليوم - الجزائر تتعهد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 11:15 مساءً - قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا، وذلك بعد أيام من وقف الجزائر التجارة مع مدريد بسبب خلاف دبلوماسي حول وضع الصحراء المغربية.

وذكر البيان أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها.

وأعلنت الجزائر يوم الأربعاء تعليق معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وأمرت رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز وفقا لمصادر جزائرية.

وقالت الجزائر أيضا إنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية. ولم يذكر بيان الجمعة تفاصيل أخرى.